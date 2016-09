DA ASSESSORIA



Quem quiser dar um trato no visual e sair mais bonita durante a V Edição do Univag Solidário com a prestação de serviços totalmente gratuita basta chegar ao Centro Universitário de Várzea Grande no dia 17 de setembro, das 08h às 12h em uma das bancas do Curso de Estética e Cosmética que estará instalada no Bloco D, onde toda a população de Várzea Grande, Cuiabá e baixada cuiabana será atendida.

Os serviços prestados serão esmaltação das unhas das mãos, revitalização facial, quick massagem e design de sobrancelhas pelas alunas do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética.

Serão disponibilizadas 30 senhas para cada serviço estético, distribuídas por ordem de chegada e cada pessoa poderá fazer um dos serviços oferecidos. A empresa Quallitá representante da Mezzo dermocosméticos em Cuiabá, vai oferecer todos os cosméticos utilizados nos tratamentos de revitalização facial do Univag Solidário.

Diferencial do Curso

O diferencial do Curso Superior de Tecnologia em Estética e Cosmética do Univag comparado às demais instituições de Ensino Superior de Cuiabá é que o curso conta com avanços tecnológicos e corpo docente altamente qualificado.

Além disso, as aulas são 100% presenciais e quatro laboratórios específicos. O curso do Univag é considerado referência no mercado de trabalho de Beleza em Mato Grosso e conta com nota 4 do MEC, na avaliação de 1 a 5.

“A partir do segundo semestre, o aluno tem aulas práticas nos laboratórios e aprendem técnicas práticas como o design de sobrancelha, massagem corporal, tratamento estético facial e depilação. O setor da Estética em Mato Grosso necessita ainda de profissionalização e a grande parte dos profissionais que atuam na área não tem graduação”, finaliza Thatyane Gusmão.