As vítimas são os pilotos Maurício Seger, de 39 anos, morador de Sinop, e Dari Lorival Zimmermann

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Duas pessoas que estavam em um avião agrícola morreram após a aeronave que pilotavam cair próximo ao aeroporto de Sorriso (420 km ao Norte de Cuiabá), na última quinta-feira (1º).

De acordo com o site SóNotícias, a aeronave caiu no final da tarde de ontem, no matagal de uma fazenda.

As vítimas são os pilotos Maurício Seger, de 39 anos, morador de Sinop, e Dari Lorival Zimmermann, que residia em Sorriso.

Ambos os profissionais foram encontrados com múltiplas fraturas, mas não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente.

O Corpo de Bombeiros de Sorriso também foi acionado, pois a aeronave apresentou princípio de incêndio, que foi rapidamente controlado pelos militares.

Os corpos foram encaminhados para o Instituo Médico Legal de Sorriso.

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Com a queda, o avião ficou completamente destruído e ficou com as rodas viradas para cima.