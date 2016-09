DA REDAÇÃO



Com a ajuda de diversos parceiros, a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh-MT), reinaugurou nesta quinta-feira (01) a Cadeia Pública de Poconé (103 km de Cuiabá).

O titular da pasta, Márcio Dorilêo, destaca que o trabalho dos próprios servidores, de agentes da sociedade civil, do Poder Judiciário, Ministério Público, Prefeitura, e de empresários locais foi crucial para que a unidade fosse reaberta em tempo recorde.

“Estimamos o retorno dos trabalhos na cadeia de Poconé em algo em torno de 90 dias, contudo, com o empenho dos parceiros conseguimos colocá-la em funcionamento em 70 dias. É importante frisar a ajuda de um dos pastores que trabalha na unidade, do Conselho da Comunidade, da Defensoria Pública e da Associação Dos Servidores da Penitenciária Central do Estado (Aspec-PCE)”, diz o secretário de Justiça e Direitos Humanos, defensor público Márcio Dorilêo.

O prédio, que sofreu avarias durante rebelião registrada no início de junho, foi todo reformado. Além das celas que foram queimadas durante o motim, a direção da unidade reformou e reconstruiu a carceragem, colocando celas novas; todo o contra piso da quadra onde é realizado o banho de sol também foi recuperado. Já foram investidos cerca de R$ 15 mil na reforma da unidade, que continuará a passar por readequações.

“A parte elétrica e hidráulica foi refeita, bem como a sala de aula, alojamentos e outros espaços. De fato, reformamos toda a unidade, readequando a cadeia para dar mais segurança aos servidores e aos próprios recuperandos. Instalamos câmeras para efetuar o monitoramento, trocamos as portas e pintamos todo o prédio”, informa o diretor da unidade, Romildo Dias Pereira.

O secretário Márcio Dorilêo visitou a unidade acompanhado do adjunto de Administração Penitenciária (Saap), Fernando Lopes, do superintendente de Penitenciárias, Daniel Lucas Rondon e do assessor especial, Cel Miguel A. Pfeil. Para Fernando Lopes a união dos esforços demonstra que a parceria entre todos os atores acaba pro garantir a ordem pública. “O apoio dado por nossos servidores foi primordial para que pudéssemos devolver esta unidade para a sociedade”.

Dorilêo avaliou que a indicação de um agente penitenciário de carreira para o cargo de adjunto da Saap tem apresentado resultados positivos. “Temos sentido a evolução nos serviços prestados pelo Sistema Penitenciário à sociedade, o comprometimento dos servidores é maior agora, pois eles se sentem representados na figura do secretário adjunto, que assim como eles é um servidor de carreira e conhece o sistema”.

O secretário de Administração de Poconé, Marcelo Falcão, asseverou que a gestão municipal estará sempre à disposição da Sejudh para ajudar no que for preciso. “Poconé é um município de fronteira, e precisamos do apoio de vocês, ver que o Governo do Estado, por meio da Sejudh e de outros órgãos tem olhado com atenção para nossas necessidades é uma realização, e a população tem reconhecido esse trabalho”.

Fernando Lopes aproveitou o ensejo para agradecer todos os que ajudaram a salvar diversas vidas à época da rebelião. “Mesmo com a greve nossos servidores conseguiram conter, com a ajuda do Serviço de Operações Especiais (SOE), Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil, a rebelião e dar segurança à população. Esperamos que mais ações como esta se estendam para outras unidades”.