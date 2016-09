JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

A mãe da jovem Mariane Cristina de Santana de Almeida, de 27 anos, afirmou que já não sabe mais onde procurar pela filha, que está desaparecida desde o último domingo (28), quando saiu para ir à igreja, no bairro Parque Cuiabá.

Em entrevista ao MidiaNews, Ana Domingas disse que a filha não tinha motivos para querer fugir.

“A minha filha tem dois filhos que hoje estão aqui comigo e sentindo falta dela. Ela estava bem, fazendo planos para o futuro. Eu, como mãe, sinto que alguém fez alguma coisa com ela, mas não faço ideia de quem”, disse emocionada.

Domingas diz que a filha havia comprado ingressos para um show sertanejo que acontece neste sábado (3), em Cuiabá.

“Ela tinha comprado ingressos para ir ao show sábado e estava programando coisas para semana que vem. Você acha que uma pessoa dessas ia querer sumir?”, relatou.

Mariane mora numa quitinete na frente da casa da mãe no mesmo bairro. Ela deixou a chave na casa da mãe antes de ir para a igreja.

No entanto, como a filha não a procurou para pegar a chave, a mãe ficou preocupada e foi até a Polícia Civil para comunicar o desaparecimento.

Suspeitas

A mãe relata que várias pessoas estão ligando, falando que viram a filha em algum lugar, mas que até o momento todas as pistas não resultaram em informações relevantes.

“Já ligaram para gente falando que a viram no Terminal André Maggi, em Várzea Grande, por volta das 23h no domingo. A polícia está investigando todas as possibilidades, mas tudo isso está me fazendo sofrer mais ainda”.

“Eu fico pensando: e se essa pessoa que ligou foi quem fez algum mal para minha filha? A Mariane não fica sem o celular dela e desde domingo ele está desligado, ela não faria isso. Tem hora que fico calma, mas aí de repente lembro e me desespero com a possibilidade de receber alguma notícia ruim. Tenho que estar preparada para qualquer coisa e isso não me deixa tranquila”, disse.

De acordo com informações da prima de Mariane, Patrícia Mello, a jovem não tem costume de desaparecer. Toda a família está se mobilizando através de redes sociais em busca do possível paradeiro da jovem.

Patrícia afirmou que a última notícia da prima foi que ela teria saído da igreja por volta das 21h e foi vista entrando num carro branco.

“Ela nunca sumiu assim. As pessoas a viram entrando num carro branco, mas não sabem dizer quem era e nem que carro é esse”, disse ao MidiaNews.

Investigações

A Polícia Civil informou que está realizando rondas na região desde segunda-feira (29), mas até o momento não conseguiu nenhuma informação de onde a jovem possa estar.

Além disso, um panfleto produzido pelo Núcleo de Pessoas Desaparecidas já está sendo divulgado com uma foto e contatos para quem souber de alguma notícia.

