A máxima no domingo será de 24°C e a mínima pode chegar a 13°C

JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Uma nova frente fria deve chegar a Cuiabá neste fim de semana. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais (Inpe), no domingo (4) a mínima pode chegar a 13°C na Capital.

A temperatura começa a cair a partir deste sábado (3), quando os termômetros apontam mínima de 23°C, com possibilidade de chuva a qualquer hora do dia.

Ainda de acordo com o Inpe, o amanhecer de domingo deve ser mais frio que o de sábado. As temperaturas serão baixas, com um curto período de sol e possibilidade de chuvas isoladas.

A máxima neste dia será de 24°C e a mínima pode chegar a 13°C.

Na segunda-feira (5), a máxima deve continuar em 24°C com mínima de 14ºC.

A semana inteira deve ser de frio em Cuiabá com a mínima de 15°C.

O sol deve voltar a aparecer a partir de quinta-feira (8), quando os termômetros devem registrar a máxima de 37°C e a mínima de 21°C.

Chapada dos Guimarães

Em Chapada dos Guimarães (65 Km de Cuiabá), a mínima pode atingir os 18ºC no sábado. E no domingo, o frio chega de vez na cidade, com a mínima prevista de 6ºC e máxima de 21ºC.