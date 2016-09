Professores de escolas públicas têm até o dia 12 de setembro para inscrever suas ideias na 3ª edição do "Prêmio Respostas para o Amanhã". Promovida pela Samsung, a premiação nacional tem como objetivo contribuir para o aprimoramento da educação pública, buscando identificar, estimular e difundir práticas educativas relacionadas ao desenvolvimento de uma sociedade mais sustentável.

No programa, professores e alunos têm participação ativa e são estimulados a utilizarem conceitos das Ciências da Natureza e da Matemática para pensar em soluções que sejam capazes de resolver problemas reais identificados nas comunidades onde suas escolas estão instaladas.

Nas edições de 2014 e 2015, mais de 30 mil alunos da América Latina, orientados por cerca de 4.500 professores, submeteram mais de 3.800 projetos no programa, realizado no Brasil, Argentina, Chile, México, Panamá, Paraguai, Peru e República Dominicana.

A iniciativa tem a coordenação geral do Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária – Cenpec. Além disso, conta com o apoio da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e da Rede Latino-americana de Organizações Sociais para a Educação (Reduca), entre outros parceiros regionais e locais.

Os interessados devem se inscrever pelo site www.respostasparaoamanha.com.br, onde está disponível o regulamento completo do prêmio.

Premiação

Todos os classificados receberão um certificado de participação no concurso. As Comissões Técnicas Regionais, compostas por especialistas nas áreas de educação e sustentabilidade, selecionarão os 25 projetos de destaque que serão contemplados com um notebook para a escola e um selo de vencedor regional do “Respostas para o Amanhã 2016”.

Além de prêmios físicos, o principal ganho pedagógico se dá no compartilhamento de experiências que é gerado entre alunos e professores.

A Comissão Julgadora, composta por representantes das instituições parceiras, universidades e personalidades com notáveis experiências em educação, indicará os cinco vencedores nacionais, que serão contemplados com um notebook para o diretor da escola, um notebook para o professor responsável, dois notebooks e uma faixa para a escola, além de medalhas para os alunos e docentes.

O grande vencedor nacional receberá um notebook para cada aluno da sala, uma faixa e um troféu para a escola, uma medalha por aluno, diretor e professor. A escola que vencer por voto popular ganhará um troféu e uma faixa comemorativa.

Em 2014, a Escola Estadual Pedro Neca, de Porto Esperidião (MT), foi premiada com o projeto Biodigestor Anaeróbico.

A proposta do projeto foi substituir o fogão a lenha por meio da transformação de resíduos em matéria-prima para o processo de fermentação, base para a produção de biogás. Além de combater o desmatamento e a emissão de gazes poluentes, o biodigestor gera energia limpa, renovável e com baixo custo e ainda produz um biofertilizante para a produção de hortaliças.

A ação contou com a participação de 22 estudantes do 1º ano do Ensino Médio, sob comando do professor de matemática e física da escola, Adair José Pereira.

Serviço:

Concurso Respostas Para o Amanhã

Inscrições: até 12 de setembro de 2016

Site: www.respostasparaoamanha.com.br