JAD LARANJEIRA

DA REDAÇÃO

Um homem de nome e identidade não revelada está sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros desde a manhã desta sexta-feira (2), após supostamente ter se afogado ao pular da ponte Sérgio Motta, entre Cuiabá e Várzea Grande.

Um vídeo que está circulando nas redes sociais mostra o momento em que o homem pula da ponte e acaba desaparecendo na água, demonstrando estar inconsciente após a queda.

As imagens foram registradas por uma pessoa que estava acompanhada por mais três indivíduos. Ao que parece, eles estavam com intuito de gravar um vídeo da manobra arriscada.

De acordo com o Corpo de Bombeiros o fato teria acontecido no final da tarde desta quinta-feira (1º).

No entanto, as buscas só passaram a ser realizadas no começo da manhã de hoje, após o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp) ter recebido várias ligações informando o afogamento.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas ainda estão sendo feitas no Rio Cuiabá, mas, até o momento, o homem ainda não foi encontrado.

Veja o vídeo: