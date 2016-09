O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) será realizado nos dias 05 e 06 de novembro de 2016. Na preparação para a prova que possibilita o ingresso em cursos superiores, mais de 12 mil estudantes da rede pública de Mato Grosso utilizam a plataforma Hora do Enem, do Ministério da Educação.

O terceiro simulado da plataforma começa nesse sábado, dia 03, e segue até o dia 11 de setembro.

A Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer (Seduc-MT) incentiva o uso, orienta e acompanha a participação dos estudantes na plataforma. Um exemplo é Geovanna Taques, de 16 anos, aluna do 2º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Antônio Epaminondas.

“Conheci a plataforma por indicação dos professores, e com apoio deles e usando essa ferramenta, consegui traçar metas. Estou disciplinada e já sei que quero ingressar em um curso na área de engenharia”, comenta Geovanna Taques.

Para que mais estudantes desfrutem dessa oportunidade, a coordenadora de Ensino Médio da Seduc, Célia Margarida de Campos, explica que o órgão trabalha de forma descentralizada, orientando o uso da plataforma, por meio do contato com as Assessorias Pedagógicas nos municípios.

Rogério Antônio Penso é assessor pedagógico em Rondonópolis, e trabalha nessa orientação direcionada. “Conversamos com os gestores das escolas e com alunos concluintes, de maneira que os jovens entendam a importância desse instrumento de estudo”.

O município atende o Ensino Médio em 23 unidades escolares e, entre outras estratégias, está a disponibilização dos laboratórios de informática para a realização do simulado aos estudantes que não possuem a estrutura tecnológica em casa.

O simulado

Os estudantes cadastrados terão quatro horas seguidas para fazer a prova de qualquer lugar que possua acesso à internet, obedecendo ao prazo de tempo estipulado. São quatro cadernos com 20 questões, com cerca de três minutos por questão - o mesmo tempo da prova oficial do Enem.

O resultado é imediato, o que permite ao aluno verificar se atingiu ou não a nota de corte do curso que pretende fazer e a universidade na qual espera ingressar.

Célia Campos conta que do total de estudantes matriculados em escolas públicas que utilizam a plataforma, 3.398 se cadastraram para fazer o segundo simulado. A média geral foi de 511 pontos, com a participação de 397 unidades escolares.

O monitoramento realizado pela Seduc também pode ser feito por cada unidade escolar que saberá o desempenho individual dos estudantes e poderá ajudar os alunos a melhorar o desempenho na prova oficial.

Para mais informações, o estudante pode acessar a plataforma http://horadoenem.mec.gov.br/.