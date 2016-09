Pelo menos 520 alunos de escolas da rede municipal de Cuiabá participarão das atividades alusivas à Independência do Brasil, que serão realizadas entre os dias 05 e 07 de setembro durante a Semana da Pátria. Este ano, todas as atividades da Semana da Pátria serão concentradas na Arena Pantanal.

A abertura oficial da Semana da Pátria será na segunda-feira (05), às 9 horas, na área externa da Arena Pantanal.

Durante os três dias haverá uma extensa programação que inclui exposição e visitação aos stands das Forças Armadas, Quartéis Militares e Instituições da Secretaria de Estado de Segurança Pública. As exposições e as visitas serão abertas para toda a comunidade nos dias 05 e 06 de setembro, das 8h às 21h.

As escolas que participarão das atividades são a Francisco Pedroso, Maria Dimpina, Antonia Tita, Maria da Gloria, Professora Esmeralda de Campos, São Sebastião, Marechal Rondon, Hélio de Souza, Irmã Maria Beth, Dejani Ribeiro, Ranulpho Paes de Barros, Ana Tereza Arcos Krause, e Coronel Octaíde Jorge.

“Assim como em todos os anos, a participação das escolas da rede municipal é efetiva nas atividades da semana da Pátria, pois entendemos que as questões de respeito à Pátria e o civismo também devem ser inseridas no processo ensino-aprendizagem”, observa a secretária municipal de eEducação, Marioneide Kliemaschewsk.

A programação da Semana da Pátria inclui ainda feira gastronômica, concerto musical com as bandas do Corpo de Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Militar e Exército Brasileiro, além atrações artísticas.

A programação será encerrada na quarta-feira (07) com o desfile cívico, a partir das 17 horas, também na Arena Pantanal.