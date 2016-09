DA REDAÇÃO



O Lar dos Idosos de Rondonópolis começa a ser reformado para melhorar as instalações do prédio, que atende mais de 90 idosos. A obra é uma parceria com a Concessionária Morro da Mesa, que administra a rodovia MT 130 entre Rondonópolis e Primavera do Leste, e terá o investimento de R$ 1.039.054,96.

O projeto prevê melhorar e otimizar as instalações da entidade beneficente. Entre os serviços contemplados na reforma geral estão: a troca do telhado e do piso, adaptação dos banheiros para as necessidades dos internos, novo forro, novas fossas sépticas, novas instalações hidráulica/sanitária e nova pintura.

A ampliação prevê também uma enfermaria e área de convivência remodelada e humanizada. O engenheiro responsável pela obra, Jacson Beck, informou que um sistema de iluminação e aquecimento solar ajudará na economia de energia e assim na redução de custos.

“Fizemos a opção por contemplar no projeto, a instalação de um sistema de iluminação em LED, e aquecedores solares. Isso garantirá uma economia de 75 a 90% no consumo energético”, afirmou.

O engenheiro ressaltou ainda que além da economia, os novos sistemas adotados ajudam na preservação do meio ambiente. Para o engenheiro Marcos Camilo, que faz parte do Rotary Club Rondonópolis Leste, uma das entidades que ajuda o Lar dos Idosos, salientou a importância da reforma.

“Enfim atenderemos as necessidades da terceira idade em termos de adaptações estruturais que antes não era possível de atender, sem o investimento em setores como o que foi feito nessa oportunidade. A entidade foi sendo construída ao longo dos últimos 30 anos, contando sempre com apoio da sociedade local, e com a maior boa vontade possível, porém, dentro dos limitantes valores que eram assim destinados”, explicou.

Marcos Camilo destacou também a importância do projeto desenvolvido pela Concessionária Morro da Mesa, que priorizou a segurança e também a economia.

“O projeto foi feito especificamente para atendimento de todas as necessidades dos Idosos ali internados. Percebe-se que foi feito com carinho e capricho, a ponto de atender a todas as solicitações dos cuidadores, dos dirigentes da Entidade, das pessoas que ali atendem e prestam solidários serviços, de maneira que se torne o mais habitável possível”, finalizou.

A entrega da obra do Lar dos Idosos de Rondonópolis está prevista para ocorrer até o mês de dezembro e, além da reforma, serão investidos R$ 200 mil em móveis e equipamentos.