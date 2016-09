DA REDAÇÃO



O investimento em ações preventivas pelo Corpo de Bombeiro Militar (CBM) tem trazido resultados positivos no combate aos incêndios florestais no interior de Mato Grosso.

Por meio do Batalhão de Emergências Ambientais (BEA), as equipes de brigadistas estão promovendo palestras sobre as consequências legais aplicadas a quem provoca queimada durante o período proibitivo (15 de julho a 15 de setembro), além dos danos causados à saúde e ao meio ambiente.

As atividades são resultados de parcerias firmadas entre órgãos municipais e estaduais, além de comerciantes locais e empresários de classe. A proposta engloba visitas a escolas, assentamentos e áreas indígenas, entre outros.

O comandante do batalhão, tenente coronel Paulo André Barroso, diz que a iniciativa é realizada em períodos de calmaria nas atividades operacionais, como ocorreu nesta semana, com a chegada de uma frente fria que trouxe chuvas para várias regiões do estado.

“Nestes momentos, a ordem é provocar a conscientização da população local, falar sobre as consequências econômicas, ambientais e sociais causadas pelas queimas irregulares e incêndios florestais”, disse.

Nesta semana, por exemplo, 11 municípios receberam ações preventivas: Diamantino, Chapada dos Guimarães, Porto Esperidião, Poconé, Aripuanã, Claudia, Nobres, Rosário Oeste, Comodoro, Vila Bela e Sapezal.

Em Diamantino (209 km de Cuiabá), o sargento BM Wagner Lima conversou com os alunos da Escola Estadual Manuel Murtinho. "O nosso objetivo é orientar sobre o período proibitivo e as responsabilidades de todos na defesa e proteção do meio ambiente, bem como apresentar à sociedade diamantinense o BEA e ações desenvolvidas”, destacou o sargento.

Em Chapada dos Guimarães, um evento nesta sexta-feira (02.09) deve reunir cerca de 400 pessoas para uma apresentação dos bombeiros. Os convidados são alunos, professores, coordenadores e diretores das escolas da cidade e moradores de assentamentos e comunidades rurais da região.

O Comandante do BEA esclarece que o enfrentamento em ocorrências de incêndios florestais deve sempre ser realizado pelas equipes de brigadas. “Ao identificar um foco de incêndio, o cidadão deve ligar imediatamente para o serviço de emergência e relatar a ocorrência para que seja orientado sobre o que fazer”, alertou.

Brigadas mistas

O Batalhão de Emergências Ambientais atua em todo o estado na prevenção, controle e combate às queimadas irregulares e os incêndios florestais.

“Essa interface com a população é bastante rica. Os resultados podem ser percebidos pelas nossas equipes. Se analisarmos as ações preventivas realizadas o ano passado e avaliar o reflexo surtido neste ano, podemos perceber que houve redução expressiva em alguns municípios”, disse o tenente coronel Barroso.

O Batalhão de emergências Ambientais capacita interessados da sociedade civil para atuarem como brigadistas junto com os militares. “Infelizmente não conseguimos atingir todo o estado, mas com o planejamento de atuação, e as brigadas mistas temos alcançado os municípios mais críticos”, afirmou o comandante do BEA.

Período proibitivo

O período proibitivo para queima é estabelecido todos os anos por decreto, com início no dia 15 de julho e duração prevista de três meses (podendo ser prorrogado caso haja indicadores climáticos desfavoráveis).

Após a determinação, fica proibida a atividade de “queima controlada” em todo o estado. A proibição é aplicada à utilização de fogo na limpeza e manejo das áreas de mata. A ação é crime passível de seis meses a quatro anos de prisão, com autuações que podem variar por hectare.

No ano passado, o período proibitivo foi até 15 de outubro. Foram 30 mil focos de calor registrados. Mato Grosso ficou em 2° lugar no ranking nacional, conforme apontamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Nas áreas urbanas, o uso do fogo para limpeza do quintal é crime o ano inteiro.