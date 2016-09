Na edição de 2015 o projeto levou para mais de 50 municípios as mais diversas estéticas e linguagens artísticas

Na primeira edição do Circula MT, mais de 100 artistas mato-grossenses desenvolveram ao menos 300 ações culturais em 50 municípios revelando a milhares de pessoas, as mais diversas estéticas e linguagens artísticas. Para ampliar o alcance deste que é um grande projeto de descentralização das políticas públicas culturais, a Secretaria de Estado de Cultura abre novo edital.

As inscrições para a seleção pública do programa que incentiva a circulação de espetáculos, combinado a ações educativas por todo território mato-grossense, podem ser feitas até dia 30 de setembro via internet, pelo Mapas. O edital pode ser acessado pelo site oficial da Secretaria.

Ao todo, 34 projetos divididos em cinco modalidades serão aprovados: 15 de música, seis de teatro, quatro de dança, três de circo e seis de artes visuais. De acordo com o edital, os projetos deverão apresentar ao menos um espetáculo/exposição em cada município, com um número mínimo de cidades para cada categoria. A exemplo, os projetos de música e artes visuais devem circular por no mínimo três municípios; os de teatro e dança, cinco e os de circo, devem passar por seis cidades.

De acordo com o secretário de Estado de Cultura, Leandro Carvalho, o Circula MT tem estimulado a cadeia produtiva mato-grossense de maneira expressiva.

“Ao tornar possível a circulação de espetáculosem lugares de difícil acesso ou em comunidades em que é rara a oferta cultural, o Circula MT revela a potencialidade da arte como instrumento transformador, além, de provocar a formação de uma rede de mobilização de artistas e parceiros. Recebem melhor pontuação as propostas que estabeleçam parcerias para ampliar o número de municípios atendidos”, explica.

Em sua primeira edição, o edital Circula MT alcançou extremos de Mato Grosso, chegando também a aldeias, glebas e quilombos. Surpreendentes foram as histórias: os xavante da aldeia Wede´rã, a exemplo, tiveram contato com o teatro pela primeira vez. Interações memoráveis como estas prometem continuar movimentando a grande engrenagem cultural que é o Circula MT.