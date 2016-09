Foram gastos cerca de R$ 30 mil reais na instalação do sistema de segurança

Após sofrer vários anos com a falta de segurança, o cemitério público municipal Nossa Senhora da Piedade, conhecido como cemitério “da Boa Morte”, na Rua Batista das Neves (região central de Cuiabá), conseguiu reduzir a zero o índice de invasões, furtos e as "visitas" de usuários de drogas.

A confirmação é da “Cuiabana Administradora de Serviços”, empresa responsável por três cemitérios da Capital - além do Nossa Senhora da Piedade, a empresa administra o do Porto e do Coxipó.

Segundo o gerente da empresa, Sales Lourenço, a redução se deve às concertinas e cercas elétricas que foram instaladas há dois meses.

“Desde então não sofremos mais com invasões, que costumavam acontecer constantemente, por vândalos e usuários de drogas. Eles sempre invadiam porque a cerca aqui era antiga e vivia quebrando. Com isso acabávamos tendo um gasto bem elevado com a manutenção do cemitério”, explicou.

Foram investidos cerca de R$ 30 mil na instalação do sistema de segurança, que já conta com alarme e câmeras.

Cuiabá tem 33 cemitérios públicos e um particular, localizado no bairro Parque Cuiabá, mas somente os três são administrados pela empresa.

O gerente afirma que um levantamento de recursos já está sendo feito para que as cercas também sejam colocadas nos outros dois cemitérios.

Furtos

O local era constantemente alvo de furtos por delinquentes e usuários de drogas. Os materiais furtados eram objetos de bronze, prata e até mesmo placas de alumínio pertencentes aos jazigos.

Estudantes também invadiam o lugar para fumar maconha e cometer atos de vandalismos, segundo Sales.

“Durante o dia sofríamos com os adolescentes que estudam aqui na região e entravam para fumar. Com isso sempre quebravam os túmulos e outras coisas”, relatou.

“Os furtos de cobre dos jazigos também eram constantes. Mas depois que fizemos uma campanha de conscientização nas escolas próximas, isso não aconteceu mais. Acho que deu certo”.

História

Fundado em 1815, o cemitério da Piedade é o mais antigo de Cuiabá. Nele estão sepultadas personalidades que fizeram parte da História mato-grossense.

Ali estão nomes como o do almirante Augusto João Manuel Leverger, morto em 1880.

Mais conhecido como Barão de Melgaço, ele ganhou notoriedade após erigir uma trincheira fortificada nas colinas de Melgaço, no período da Guerra do Paraguai, nas margens do Rio Cuiabá.

Devido ao seu envolvimento na guerra e na defesa das fronteiras brasileiras, foi consagrado herói.

Também enterrado no cemitério está o historiador, poeta e jornalista Rubens de Mendonça, que morreu em 1983. Com 38 livros publicados, é considerado o maior expoente da historiografia mato-grossense.

Outro que foi sepultado no local é o ex-governador Dante de Oliveira, em 2006.

Dante, que governou Mato Grosso entre 1995 e 2002, ficou conhecido como “O Homem das Diretas”, por ser autor da emenda que gerou o movimento nacional pela volta da democracia, após a ditadura militar.