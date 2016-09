DA REDAÇÃO



Entre as linhas de crédito, disponíveis para empreendimentos ou serviços, ofertadas pela Agência de Fomento de Mato Grosso (MT Fomento) está a MT Veículos, que financia veículos utilitários e embarcações (novos e usados), motores e acessórios (novos e usados) destinados à atividade econômica para produção ou circulação de bens ou serviços.

De janeiro de 2015 até julho deste ano foram feitas 17 operações de crédito especialmente para esta linha no valor de R$ 428 mil. “Essa linha que contempla o setor automotivo em Mato Grosso tem sido bastante solicitada e isso demonstra que estamos no caminho certo no que diz respeito a colaborar para o seu fortalecimento, pois muitos motoristas estão conseguindo melhorar seus serviços com carros novos. Isso reflete em toda a frota que atua no estado”, relatou opresidente da MT Fomento, Mário Milton.

Parcerias

Para divulgar a linha de crédito, a MT Fomento se reuniu com os Sindicatos dos Taxistas de Cuiabá (Sintac) e de Várzea Grande (Sintavag) para esclarecer as dúvidas e colocar os serviços à disposição de seus associados. As taxas praticadas pela instituição pública são mais baixas que as do mercado formal de bancos e outros órgãos, o que gerou demanda por parte dos motoristas.

O Sintac conta atualmente conta com mais de 600 associados e a criação de uma linha de crédito especial para os taxistas mudou a realidade da categoria, que passou a ter vantagens facilitadas para a troca de veículo, devido aos juros mais baixos que os praticados no mercado. “Essa linha é muito boa e eu indico aos meus colegas, pois praticamente todos que ainda não tinham financiamentos ou condições para isso, buscaram a Agência”, pontua Adaílton Lutz, vice-presidente do Sintac.

"Com financiamento comprei um carro ‘top de linha"

Como muitos taxistas, Roberto Alves soube da linha de crédito que contempla a categoria, por meio do Sintac e buscou na MT Fomento o financiamento para troca de seu veículo.

“Desde a 1ª vez que procurei o atendimento até concluir o meu processo sempre fui muito bem recebido pela equipe, não tenho queixas. Com esse dinheiro pude trocar por um carro ‘top de linha’ e já estou pensando em solicitar novo repasse no ano que vem”, comentou o taxista que atua há 40 anos na profissão e se orgulha de poder oferecer aos clientes mais conforto e comodidade. “No meu carro tenho televisão, wifi, som e máquina de cartão de crédito”, destaca o autônomo.

"Já é a segunda vez que consigo recurso da MT Fomento. Apresentando os documentos em dia e sendo bom pagador, não tem nenhum problema para conseguir o empréstimo. Indico para todos os meus colegas de ofício”, revela o taxista Carlos Antônio.

Além de Cuiabá, quem atua neste segmento em Várzea Grande também buscou acesso ao crédito. “Eu mesmo já peguei empréstimo através do MT Fomento. Se formos comparar os juros deles com os dos bancos não tem como não ser um bom negócio, dá para pagar. Entre os nossos mais de 300 motoristas, tem gente que já conseguiu pedir o financiamento até três vezes”, ressalta o presidente do Sintavag, Divino Teixeira.

Com uma visão menos burocrática e mais social, o MT Fomento funciona como uma instituição financeira. O diferencial está nas taxas de mercado que são mais atrativas. “Com o apoio que temos recebido da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e do Governo do Estado, a instituição se torna cada vez mais forte e amplia o seu alcance com o surgimento de novas linhas de crédito para diversos setores que antes não eram atingidos”, explica o presidente da MT Fomento, Mário Milton Mendes.