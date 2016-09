DA REDAÇÃO



O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com mais de 5 mil vagas abertas, agora em setembro, em todas as regiões de Mato Grosso. São cursos de graduação tecnológica, habilitação técnica, aperfeiçoamento, qualificação e iniciação profissional, presenciais, semipresenciais ou de Educação a Distância.

A Educação Profissional conduz o aluno a um permanente desenvolvimento de habilidades especificas e sociais, indispensáveis para o mercado de trabalho. Investir em um curso de Iniciação Profissional é uma boa opção para quem está em busca do primeiro emprego. Qualificação e aperfeiçoamento são mais indicados para quem já tem uma profissão ou mesmo quer mudar de área de atuação.

Hoje, um curso de habilitação técnica fornece as condições necessárias para que o jovem se insira no mercado já com uma carreira garantida. São cursos destinados a alunos matriculados ou egressos do ensino médio. Geralmente tem duração média variando de 800 a 1.400 horas, dependendo do curso. É um nível de formação muito requisitado pelo mercado de trabalho por ser constituído na formação de uma sólida base técnico-científica.

Além disso, a Graduação Tecnológica é um curso de nível superior do segmento da educação profissional. Podem ingressar num curso nesta modalidade titulares de diploma de ensino médio. Ao finalizarem o curso, os alunos recebem diploma de Tecnólogo, que é um profissional especializado em áreas específicas de conhecimento, voltado a diferentes segmentos de negócio - indústria e serviços. Os cursos permitem aos alunos formados a continuidade dos estudos por meio de programas de pós-graduação lato sensu (especialização e MBA) e stricto sensu (mestrado e doutorado).

O SENAI através do Mapa do Trabalho Industrial 2015-2020 busca ofertar cursos de Educação Profissional que reúnam conhecimentos, tecnologia e inovação para formar grandes profissionais através de metodologia própria de ensino. Em parceria com docentes e equipe técnica preparada, desenvolve projetos e situações de aprendizagem que desenvolvem as competências e conhecimentos necessários para atuação nas empresas. A metodologia foi, inclusive, reconhecida como uma prática exemplar pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Há opções de cursos em Barra do Garças, Cáceres, Juína, Nova Mutum, Rondonópolis e Várzea Grande. Para saber a melhor opção para você, acesse o site do SENAI/MT.

Confira as vagas no Estado: