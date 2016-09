DA ASSESSORIA



Reverenciar o dia 3 de setembro – dia Nacional do Biólogo, significa acima de tudo, o marco do reconhecimento formal do país, de uma categoria que tem projeção ímpar na preservação do meio ambiente e dos seres vivos no planeta e na busca do bem estar da humanidade, das gerações de hoje e do futuro.

Dessa forma, vamos comemorar as vitórias crescentes nas empreitadas que a Lei 6684 nos outorgou, exercendo a profissão com responsabilidade e ética! (nota CRBio 01 – 1ª Região (SP, MT, MS).

A Coordenação do Curso de Curso de Ciências Biológicas do UNIVAG através da Profª Márcia Ap. Rodrigues Nassarden de Abreu parabeniza e se congratula com todos os Profissionais Biólogos, pois nessa data por meio da Lei nº 6.684 de 3 de setembro de 1979, há 37 anos alcançamos grandes e importantes conquistas e uma delas, ter a Profissão regulamentada no Brasil.

Nesse dia comemoramos a vida em toda sua dimensão! Para comemorar essa data tão especial, o Curso de Ciências Biológicas da Univag, promoverá palestras para enaltecer essa linda profissão e tão importante em nossos dias e cada vez mais consolidada no mercado de trabalho, onde o Biólogo pode atuar nas grandes áreas de Meio Ambiente, Biodiversidade, saúde e Biotecnologia.