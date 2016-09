DA ASSESSORIA



A comunidade poderá contar com atendimentos da Agência do Trabalhador, Procon, distribuição de brindes, palestras, atividades lúdicas, entre outros. As empresas colaboradoras e parceiras da V Edição do Univag Solidário, maior evento institucional do Univag, que será realizado no próximo dia 17 de setembro, das 08h às 12h no Bloco D da instituição, apresentaram na tarde desta quinta-feira (01.09) quais serviços serão oferecidos durante o evento.

O Sine/Cuiabá, Procon/MT, Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso (TCE) e Unimed Cuiabá estarão atendendo toda a comunidade do grande Cristo Rei e de Cuiabá com serviços de cidadania.

De acordo com a técnica em Desenvolvimento Econômico Social do Sine Cuiabá, Dilma de Oliveira, um dos serviços oferecidos pela Agência do Trabalhador da capital será a intermediação de mão de obra disponibilizada por meio de um posto de atendimento do Sine no Bloco D da instituição.

Os interessados deverão portar documentos pessoais ( RG e CPF), carteira de trabalho e comprovante de residência. Outra empresa colaboradora com o evento é a Unimed Cuiabá que irá contribuir com informações sobre saúde e Bem Estar ao público, vai apresentar dicas e também terá distribuição de brindes.

A diretora comercial do setor de vendas da Unimed/Cuiabá, Antônia de Souza, destaca a importância de outras instituições realizarem também eventos do porte do Univag Solidário.

“Acho um evento de grande valia para a comunidade carente e alcança aqueles sem recursos financeiros. Já visualizamos os eventos anteriores e vemos que é um evento de grande porte, acredito que outras instituições deveriam seguir o exemplo do Univag”, destaca a diretora comercial de vendas da Unimed Cuiabá, Antônia de Souza.

Já o Tribunal de Contas do Estado (TCE/MT) vai desenvolver atividades lúdicas com as crianças e também vai disponibilizar esclarecimentos aos cidadãos sobre o acompanhamento dos gastos públicos.

“O TCE participou da quarta edição do Univag Solidário e vamos contribuir com a sociedade na busca de informações sobre cidadania. O Univag Solidário desenvolve seu principal papel que é contribuir com aqueles que necessitam”, opina a coordenadora de Projetos do TCE/MT, Ana Paula Campos.

O Procon/MT estará com um posto de atendimento durante a V Edição do Univag Solidário que visa orientar de forma jurídica os consumidores. Além disso, a comunidade poderá contar também com o portal consumidor.gov.br, um novo serviço público para solução alternativa de conflitos de consumo por meio da internet, que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas.

A Academia de Polícia Militar Costa Verde estará com uma tenda exposta durante o evento em que a comunidade poderá contar com a exposição de vídeos, fotos e equipamentos da PM.

“Vamos sanar todas as dúvidas, bem como informar todo o público quanto ao trabalho realizado pela Polícia Militar em Várzea Grande”, finaliza o 1º tenente da PM Costa Verde, Lucimar Borges Gonçalves.

A realização do evento é do departamento de Marketing do Univag e conta com o apoio da Livraria Janina, Posto Prime Energia – Bela Vista, Unimed, WebFlávia, Gráfica Ligraf, Água Lebrinha, Dinâmico Comunicação Visual, Sine MT, Academia da Polícia Militar Costa Verde, Procon/MT, Corpo de Bombeiro, TCE - Tribunal de Contas do Estado, dentre outros.