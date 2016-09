DA ASSESSORIA



Para celebrar o Dia do Profissional de Educação Física, comemorado no dia 1º de setembro, o curso de Educação Física do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag) recebeu a visita ilustre e inusitada da Tocha Olímpica.

De acordo com a coordenadora do Curso de Educação Física do Univag, a Profª. M.Sc. Raquel S.P. Moreira, os acadêmicos tiveram a oportunidade de tirar fotos segurando a tocha.

O evento contou com a parceira do Curso de Estética em Cosmética do Centro Universitário de Várzea Grande, onde foram feitas maquiagens nas alunas do período noturno.

A tocha Olímpica é representada por quatro elementos: o céu, a montanha, o mar e o chão. O elemento céu é o ponto mais alto da tocha olímpica, representado pelo sol, que assim como o brasileiro, brilha e ilumina por onde passa.

Sua cor remete ao ouro, que representa a conquista máxima dos jogos. A montanha, pois a beleza natural do Rio de Janeiro, expressa nas curvas verdes de seus morros e vales.

O terceiro elemento o mar , onde as ondulações azuis, orgânicas e fluídas representam o mar, tão presente nas paisagens do Brasil e do Rio de Janeiro.

O quarto elemento, o chão, nossa terra, que faz parte da nossa história, representada pelo calçadão de Copacabana, o pedacinho de chão mais famoso do Brasil.

“O fogo olímpico representa a paz, união e a amizade, valores essenciais para a formação humana e, portanto, para a formação de qualquer profissional de qualidade”, destaca a Profª M.Sc. Raquel S.P. Moreira.

A coordenadora observa que só haverá mais avanço da área profissional, quando a sociedade reconhecer de fato, a importância e a função deste profissional, tão essencial nos dias de hoje.

“O Dia do Profissional de Educação Física nos remete a importância e necessidade de melhorarmos cada vez mais na nossa atuação na sociedade, pois, mais do que legalizar, é fundamental legitimar. Apenas quando as pessoas reconhecerem a importância e função do Profissional de Educação Física na sociedade é que avançaremos na área e profissão”.

A coordenadora do curso afirma que cada vez mais se faz necessário a existência de professores comprometidos e compromissados com a função e empenhados em ajudar as pessoas a partir do movimento, que é especificidade, mas não exclusividade da Educação Física.