A PF efetuou a prisão do suspeito na tarde desta sexta-feira

DA REDAÇÃO



Policiais federais conseguiram prender no fim da tarde desta sexta-feira (2) um foragido da Justiça do Estado de São Paulo. A prisão ocorreu em um apartamento na região centro-norte de Cuiabá (MT). A PF não informou a identidade do preso.

O homem é alvo de uma série de inquéritos policiais e tinha um mandado de prisão em aberto expedido pela 3ª Vara Criminal de Araçatuba (SP), pelo cometimento do crime de tráfico de drogas.

Ele é acusado de ter participado, em fevereiro de 2015, de um esquema para o transporte de cocaína.

As informações apontam que a droga teria saído de Cuiabá (MT) em um ônibus com destino a Araçatuba. Na ocasião, um homem e uma mulher foram presos pela Polícia Rodoviária Estadual de São Paulo.

Foragido desde então, o homem foi localizado na capital mato-grossense. Efetuada a prisão, o conduzido seguiu para o Instituto Médico Legal (IML) para exame de corpo de delito, sendo encaminhado em seguida para o sistema penitenciário, onde ficará à disposição da Justiça.