THAIZA ASSUNÇÃO

DA REDAÇÃO

A universitária Alessandra Gonçalves da Silva, de 27 anos, foi encontrada morta ao lado da sua motocicleta na rodovia MT-246, próximo ao município de Barra do Bugres (168 km ao Norte de Cuiabá), na noite de quinta-feira (1º).

A jovem cursava o último ano de engenharia de alimentos na Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), no campus de Barra do Bugres.

A Polícia Civil ainda não sabe a causa da morte. A principal suspeita é de que ela tenha sido fechada por um veículo, ou, ter passado mal e perdido o controle da motocicleta.

A Perícia Oficial Técnica (Politec) esteve no local e irá realizar exames para identificar a causa da morte. O laudo deve sair em 15 dias.

Conforme a Polícia Civil, Alessandra havia acabado de sair do Distrito de Currupira (45 km de Barra do Bugres), onde trabalhava como guarda em uma escola, quando sofreu o acidente. Ela seguia para a localidade onde morava com os pais.

A Unemat divulgou uma nota de pesar pelo falecimento da jovem.

“Com grande pesar, a comunidade acadêmica da Unemat lamenta a morte da acadêmica e estende votos de condolência aos familiares e amigos”, diz trecho da nota.

O corpo de Alessandra foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). Não há informações sobre o velório.