As obras de Erico estão sendo vendidas na 24º Bienal Internacional do Livro

YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

Aos 12 anos, Erico Metzner já é mais consciente sobre educação financeira que muito adulto. Autor de dois livros que abordam a gestão de dinheiro, Erico fez sua estreia na 24º Bienal Internacional do Livro de São Paulo na sexta-feira (02).

Durante uma pausa nos autógrafos, ele atendeu o MidiaNews. Eufórico, disse que a experiência está sendo bem diferente. “Tem muita diversidade aqui, cada corredor tem dezenas de livros de todos os estilos...”

Estudante do 7º ano do Ensino Fundamental, Erico começou a aprender administrar suas finanças aos seis anos por estímulo da mãe, Eliane Metzner, que é choach financeira.

“Com seis anos, eu pedia muitas coisas para os meus pais. Eu queria brinquedo, lanches e tudo mais. Só que minha mãe dizia que eu precisava dar mais valor ao dinheiro. Foi aí que ela propôs de me dar R$ 15 por semana”, lembrou.

A ideia da mãe era começar a trabalhar a educação financeira com o filho. “Ele me questionava se não tinha dinheiro para comprar, mas é importante saber que, mesmo tendo condições, não precisa comprar tudo o que quer”, contou Eliane.

Erico lembra que o começo foi bem desastroso, que gastava tudo na semana. “Mas, depois de um tempo, passei a traçar estratégias. Em uma semana, eu não gastava nada. Juntava com o que recebia na outra semana e fui seguindo assim”.

Divulgação A sessão de autógrafos aconteceu na sexta-feira (02)

Com o dinheiro economizado, ele já conseguiu comprar um celular, um tablet e um vídeo-game.

“Tenho tempo para escrever e para economizar, mas 90% do meu tempo sou uma criança comum, brinco e estudo, faço tudo normal”, disse.

Já na sala de aula, ele comenta que alguns colegas o procuram quando precisam de dicas. “Não é sempre, mas quando estão com alguma dúvida ou com algum problema, me procuram”.

Carreira

O primeiro livro foi lançado em 2015, quando ele tinha 11 anos. Já na segunda edição, “Como Conquistar seu Próprio Dinheiro” dá dicas de finanças e administração.

Essa é a primeira vez do garoto na Bienal. “Muitas pessoas já passaram pelo stand, as vendas estão boas e a troca de experiência também”, comemorou.

A nova obra tem o tom mais lúdico. “Dim Dim – O Jogo do Dinheiro” vem em forma de brincadeira de cartas.

Além dos livros, Erico também ministra palestra para o publico infanto-juvenil, abordando estratégias e escolhas sobre dinheiro .

Reconhecimento

Em seis meses de lançamento entre as duas obras, Erico não tira onda de “celebridade”, mas já colhe frutos do reconhecimento do trabalho.

No final do ano passado, esteve ao vivo no programa Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo, onde falou um pouco mais sobre o livro.

O prefácio da segunda edição de “Como Conquistar seu Próprio Dinheiro” é assinado por Gustavo Cerbasi, consultor financeiro e escritor.

“Fiquei fascinado com o trabalho do Erico, uma honra tê-lo conhecido pessoalmente. Jovem e consciente das oportunidades e de sua missão, é um dos melhores exemplos da nova geração e rompe com modelos educacionais limitantes e que acredita que um futuro melhor não depende de ninguém a não ser deles mesmos”, diz o texto.

Para a mãe, Erico está no caminho certo para ter o controle da vida emocional e financeira. “Eles caminham juntos. Quero é que ele seja feliz”, finalizou a mãe.

As obras de Erico podem ser adquiridas pelo facebook, clicando aqui.