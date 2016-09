ÉRIKA OLIVEIRA

Diagnosticada com depressão aos 12 anos de idade, a estudante Raíssa Borges - hoje com 23 anos - criou um blog para compartilhar informações sobre o dia a dia de uma pessoa portadora de transtorno de personalidade limítrofe.

Raíssa descobriu há cerca de três anos portar uma síndrome chamada Borderline. Ou, como ela prefere, “descobri uma forma mais técnica para entender meu comportamento”.

“Eu notava que o meu comportamento não era similar ao de uma pessoa sem distúrbios psíquicos. Mas eu não conseguia compreender o porquê”, lembra.

A Síndrome de Borderline, também conhecida por transtorno de personalidade limítrofe, é uma doença psicológica grave que provoca oscilação de humor, medo de ser abandonado e comportamentos impulsivos. Além de vergonha extrema, baixa auto-estima e sensação de solidão.

Os portadores deste transtorno possuem um medo exacerbado de que as emoções fujam do seu controle, demonstrando tendência para se tornarem irracionais em situações de maior estresse e criando uma grande dependência dos outros para conseguirem estar estáveis.

Ficava muito envergonhada e chorava muito por coisas absolutamente pequenas

A jovem conta que, antes de ser diagnosticada e começar o tratamento, “ficava muito envergonhada e chorava muito por coisas absolutamente pequenas”.

“Era um arrependimento e uma vergonha descomunal que aparecia dentro de mim de uma hora para outra. Eu já passei dias e dias sem conseguir me comunicar com amigos, porque estava envergonhada por alguma coisa que eu disse”.

Hoje, Raíssa mantêm a síndrome, bem como sua depressão, sob controle. Ela faz uso de medicamentos para evitar novas crises e para tratar do transtorno de Borderline.

Raíssa é o retrato do quanto os quadros de distúrbios psiquiátricos, quando tratados, oferecem qualidade de vida às pessoas que sofrem destes transtornos.

Ela atribui à maneira como se expressa diante destas situações e sobre este assuntos específicos “por ter sentido na pele o que é tudo isso”.

“Eu era tachada como louca, pois ouvia muito isso do meu pai. Sofri preconceito desde namorados até professores. Hoje entendo que naquela época eles também não compreendiam”.

Lidando com a vergonha intensa

Durante entrevista ao MidiaNews, a estudante fez piada sobre a maioria das histórias que contou sobre sua vida.

Marcus Mesquita/MidiaNews Raíssa usa suas redes sociais como uma espécie de "diário do Borderline"

Este comportamento descontraído também é observado em suas redes sociais.

“Eu comecei a escrever sobre tudo o que eu observava e pensava em dias muito difíceis. Raramente os textos traziam lamentações. Eu só conseguia pensar e escrever sobre coisas que fariam as pessoas darem risada, ou que pelo menos achariam peculiares”.

Ela lembra que, certo dia, resolveu publicar os textos, que ela chama de crônicas, em uma de suas redes sociais.

"Eu contei muitas historias, como a vez que eu estava saindo com um cara e estava muito nervosa, portanto, estava um cachoeira de suor. Em outro post, contei de um dia em que fui almoçar em um restaurante e dei preferência para um idoso e ele simplesmente ficou transtornado, porque dei preferência por considerá-lo idoso, porque grávido ele não estava”.

Em uma reação comum à Síndrome de Bordeline, quis apagar a publicação poucas horas depois.

No entanto, a surpresa veio com a quantidade de comentários positivos que as pessoas estavam fazendo daquilo.

“Primeiro eu pensei: que absurdo! Depois comecei a refletir o quanto seria legal seguir com aquilo e aproveitar para falar sobre a síndrome”.

A ideia do blog

As crônicas de Raíssa são sobre fatos corriqueiros do seu dia a dia. Ela fala sobre como um portador da Borderline se sente, discute temas como uso de medicação psiquiátrica e narra fatos inusitados que acontecem em sua vida.

As pessoas precisam entender e tratar isso como as doenças que são

“Eu aproveito essa visibilidade para falar sobre as síndromes, os transtornos e distúrbios. As pessoas precisam entender e tratar isso como as doenças que são. Hoje em dia me sinto forte o bastante para usar minha voz e conhecimento para mostrar que os problemas mentais precisam ser tratados e que eles podem matar”.

Para Raíssa, abordar esses assuntos era algo muito difícil por causa do preconceito que rodeia os distúrbios mentais.

Ao descobrir ser portadora do Borderline, ela decidiu pesquisar mais sobre o assunto e percebeu que as informações sobre o transtorno e o reconhecimento de quem os possuía eram muito pobres.

“Me senti na missão de expor mais a condição. E o bom é que essa militância que resolvi abraçar, indiretamente, me ajudou também a trabalhar com o sintoma de vergonha e arrependimento que eu sentia”.





Convivendo com o Borderline





Hoje, em tratamento, a estudante se considera apta a manter a maioria de suas emoções sob controle.

“É um trabalho diário. Você tem que se comprometer com o transtorno e na sua melhora como pessoa. Eu procuro levar tudo com muito humor, escrevo muito, canto, faço colagens, cuido de horta, medito”.

Marcus Mesquita/MidiaNews

Raíssa explica que conviver com esse tipo de doença não é fácil. “Você tem sempre que analisar seu comportamento e perceber se o que você está sentindo é realmente certo ou se é um reflexo do Borderline.”

Ela ressalta também a dificuldade no diagnóstico da doença, o que, segundo ela, faz com que muitas pessoas tenham Borderline e nem saibam.

“Espero que essa entrevista faça as pessoas refletirem sobre isso. É comprovado que o maior número de suicídios com essa doença está entre pessoas que nem sabia que o que tinha”,desabafa.

A jovem conclui dizendo que considera como um dos maiores problemas em torno das doenças mentais, as imposições e os padrões sobre “ser feliz” que são ensinados desde cedo às pessoas. E que ainda intitulam portadores de transtornos mentais como “loucos”.

“Louco é quem suporta esse sistema que vivemos, que impõe um padrão sobre ser feliz. Tanto anos de educação e por que não me ensinaram a me amar do jeito que eu sou?”.

E para quem quiser acompanhar as "crônicas de Raíssa", basta acessar o Blog.