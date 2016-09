DO G1



Um jovem de 19 anos morreu após uma colisão frontal entre dois veículos de passeio na Rodovia Helder Cândia, a MT-010, nesta sexta-feira (2), na zona rural de Cuiabá. De acordo com as informações do boletim de ocorrências, ele era passageiro de um dos carros envolvidos no acidente e morreu no local.

Os condutores dos veículos foram socorridos, tiveram ferimento leves e foram encaminhados para o Pronto-Socorro Municipal de Cuiabá.

De acordo com a Polícia Civil, os dois carros trafegavam pela via em sentido oposto, quando colidiram na altura do km-40. Após a colisão, um dos veículos chegou a capotar. O jovem, identificado como Lucas Verde de Lima, morreu no local do acidente.

O serviço de Atendimento Móvel de Urgência foi acionado e constatou o óbito da vítima. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal e deve ser liberado, em seguida, para os parentes. Já os motoristas dos dois veículos foram encaminhados para atendimento médico.

O carro em que estava a vítima deve passar por perícia, segundo a Polícia Civil e deve ser liberado em seguida. A polícia deve investigar a causa do acidente.