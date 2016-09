DO G1



Um carro perdeu o controle e atingiu uma casa no bairro Bateias, em Gaspar, no Vale do Itajaí, no fim da noite de sábado (24). De acordo com o Corpo de Bombeiros, os três ocupantes do veículo, um Uno com placas de Navegantes, tiveram ferimentos e receberam atendimento. No momento do acidente, duas senhoras estavam na sala, mas elas não se feriram.

Segundo os bombeiros, pouco depois das 22h30 o Uno descia uma rua transversal quando atingiu a casa, que fica na Rua José Rangel. O veículo atravessou o portão da residência, capotou e, dez metros adiante, bateu na parede da casa de alvenaria.

Moradoras estavam na sala

Na avaliação dos bombeiros, as duas moradoras da casa tiveram sorte, pois estavam em uma ponta do sofá que não foi atingida pela parede.Os bombeiros estimam que 70% do cômodo tenha sido destruído.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. O condutor do veículo, de 20 anos, teve escoriações na face e nos braços e relatou dores na lombar. A passageira, de 30 anos, tinha suspeita de fratura no ombro. Também ocupava o carro um garoto de 13 anos, que teve um corte na face, entre outros ferimentos.

Segundo os bombeiros, na manhã deste domingo as vítimas já haviam sido liberadas do hospital da cidade.

