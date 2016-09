Em 27 de setembro é comemorado o Dia Mundial do Turismo e na próxima semana diversas ações serão realizadas em várias partes do Brasil com o objetivo de celebrar um dos segmentos que mais se destacam na economia mundial.

Em Mato Grosso não poderia ser diferente. Considerado um dos pilares do desenvolvimento econômico pela atual gestão governamental, o turismo tem sido cada vez mais visto como ferramenta importante no processo de divulgação da região e de fortalecimento da sociedade, suas culturas, seus costumes, histórias e identidade.

Para marcar este dia especial em Cuiabá, na próxima terça-feira (27), das 09h às 17h, serão realizadas na Praça Alencastro, no centro da capital, atividades voltadas ao público em uma ação conjunta entre a Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo de Cuiabá e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômicol.

O Sebrae também é parceiro da iniciativa e estará no local repassando informações sobre questões empresariais e para quem busca investir no segmento.

Entre as ações haverá um espaço do Centro de Atendimento ao Turista (CAT) itinerante com informações sobre os principais polos turísticos mato-grossenses, com dicas e sugestões de passeios e rotas, exibição de vídeos e materiais institucionais.

O estande também contará com a presença de alguns operadores de turismo que representam agências de viagens e poderão interagir com o público sobre os pacotes e os roteiros turísticos mato-grossenses.

Para o público que for conferir a programação, o artista Alcides Ribeiro mostrará ‘ao vivo’ a arte de fabricar as tradicionais violas de cocho.

Serviço: Dia Mundial do Turismo

Terça (27), das 09h às 17h, na Praça Alencastro (Centro de Cuiabá)