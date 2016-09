DA REDAÇÃO



A Prefeitura de Cuiabá promoveu na manhã de sábado (24), mais uma edição da Feira de Oportunidades. O evento aconteceu no Centro Cultural do Parque Cuiabá e atendeu moradores daquele bairro e de outros da região Sul da capital.

A Feira de Oportunidades é coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, com a participação de parceiros, entre secretarias municipais, outras instituições públicas e organizações privadas.

Quem foi até o evento pode, por exemplo, se inscrever ou atualizar dados do Cadastro Único, que permite acesso aos programas sociais dos governos federal, estadual e municipal, informações sobre o Bolsa Família, orientações sobre ingresso no mercado de trabalho e também cuidar do corpo, fazendo limpeza de pele e sobrancelhas.

“A Feira de Oportunidades é uma maneira da prefeitura, junto com outros parceiros, trazer diretamente à população os serviços de assistência social, esclarecer dúvidas e intermediação da mão de obra”, explicou o secretário adjunto de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Cesar Vidotto.

Foi o que fez o auxiliar de escriturário, Pedro Ernesto Lima Fernandes, de 28 anos. Junto com a namorada Larissa de Souza, ele se inscreveu no Cadastro Único, visando futuramente entrar no Programa Minha Casa Minha Vida.

Ele elogiou a iniciativa da prefeitura em levar estes serviços diretamente à comunidade. “Eu trabalho durante a semana e fica muito difícil ir até o CRAS fazer o cadastramento. Com a Feira de Oportunidade no bairro, pude vir e fazer o cadastro tranquilamente”, disse Pedro Fernandes.

Géssica de Almeida de Andrade, que trabalha num restaurante e eventualmente faz serviços como diarista, também foi até a feira para atualizar seus dados no CadÚnico. Ela morava em Alto Garças na região Leste de Mato Grosso e com a mudança para Cuiabá decidiu fazer a atualização. “Quero me inscrever no Minha Casa Minha Vida e vim mudar o endereço”, explicou Géssica de Andrade.

Triar dúvidas sobre o Bolsa Família e cuidar da estética foi a intenção de Maria Antônia Oliveira, moradora do Parque Atalaia, localizado do outro lado da Rodovia Palmiro Paes de Barros (MT 040), em frente ao Parque Cuiabá.

Ela fez uma limpeza de pele, um serviço prestado por estudantes do curso de Estética e Cosmetologia da Unopar, uma das parceiras da prefeitura de Cuiabá na Feira de Oportunidades.

”Quando fiquei sabendo dessa feira vim esclarecer umas dúvidas do Bolsa Família e já aproveitei para limpar a pele”, apontou Maria Antônia.

Ainda este ano a Prefeitura de Cuiabá pretende realizar mais uma etapa da Feira de Oportunidades. O local será o Jardim Umuarama, na região da Morada da Serra. A data ainda está sendo avaliada pelos técnicos da Secretaria de Assistência Social.