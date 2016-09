O Mato Grosso Saúde informa que o horário de atendimento ao público mudou a partir desta segunda-feira (26.09), agora ele será realizado das 13h às 19h.

A mudança é em decorrência da redução da carga horária dos servidores e empregados públicos do Executivo Estadual, estabelecida pelo Decreto 694/16, assinado no dia 15 de setembro pelo governador Pedro Taques.

O objetivo da mudança é alcançar algumas metas estabelecidas pelo Decreto 675/2016, publicado no dia 30 de agosto deste ano, que estabelece uma economia de R$ 60 milhões com o custeio da máquina pública para ajudar a equilibrar as contas do Estado. A redução da carga horária foi uma das medidas tomadas.

Baseado em estudos, o Estado espera reduzir o consumo de água, aluguel, energia e limpeza em até 10%; com passagens em até 20%; e com telefone, de no mínimo 20%.