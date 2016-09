A Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan-MT) quer saber como os servidores públicos de outros órgãos e entidades avaliam o atendimento prestado por ela nas áreas orçamentária e de convênios, de planejamento e de pesquisa e informações.

Para ouvir seus principais clientes em número de atendimentos, uma pesquisa de imagem e satisfação foi enviada para 120 servidores, que poderão responder as questões até o dia 04 de outubro.

O questionário foi formulado com apoio das áreas que são alvo da avaliação e a pesquisa é coordenada pelo Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados (Nger). Os avaliadores responderão a perguntas objetivas e também poderão fazer sugestões, anotações e observações em alguns casos.

A partir da tabulação das informações, o órgão pretende reforçar o trabalho que é avaliado positivamente e adotar medidas para melhorar o que tiver avaliação negativa.

A necessidade de conhecer, por pesquisa, as principais demandas de quem é atendido pela Seplan surgiu durante o processo de autoavaliação interna, no ano passado, e a proposta de execução da pesquisa entrou no plano de ação deste ano.

“Individualmente, em nosso trabalho rotineiro, temos um retorno das pessoas que atendemos, mas institucionalmente precisamos dessas respostas. Conhecer o que pensam sobre nosso trabalho, onde podemos melhorar, se existem produtos que podemos implementar ou descartar, aperfeiçoar, é algo que esperamos desses dados”, explica a responsável pelo Nger da Seplan, Cristiane Picolin.

A pesquisa será feita em ambiente virtual. O link com o questionário foi enviado por grupo de amostragem e Cristiane Picolin pede a colaboração dos servidores públicos que receberam a solicitação. “Estamos pedindo o auxílio de quem recebeu o questionário, pois esse tempo será fundamental para que possamos avaliar nosso atendimento e produtos”, afirma.

Atribuições

A Seplan tem a função de coordenar a elaboração, a execução, o monitoramento e avaliação dos instrumentos de planejamento estaduais: Plano de Longo Prazo (PLP), Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), o Plano de Trabalho Anual (PTA) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), além dos contratos de gestão e os Acordos de Resultados (AR).

Ainda é tarefa do órgão capacitar os responsáveis pelo orçamento e gestão da informação, gerir o sistema estadual de convênios, manter a atualização cartográfica do estado, realizar estudos sociais, econômicos e ambientais para organizar o espaço de Mato Grosso e auxiliar na formulação dos indicadores de planejamento governamental, gerir o Observatório de Gestão, entre outras funções estabelecidas na Lei Complementar 566/15 e 574/16.

A pesquisa será realizada online e por amostragem. O convite foi enviado por e-mail aos servidores que trabalham diretamente com as quatro áreas. “Precisamos que quem recebeu os formulários nos auxiliem com suas respostas. Por esse motivo estamos pedindo essa colaboração”, reforça Cristiane.