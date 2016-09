Mato Grosso tem presença confirmada na Abav 2016 - Expo Internacional do Turismo, que será realizada entre os dias 28 e 30 de setembro no Expo Center Norte, em São Paulo.

A secretaria adjunta de Turismo do Estado fará ações de promoção e divulgação dos principais polos turísticos de Mato Grosso, com materiais institucionais, vídeos e imagens que revelam as belezas e riquezas naturais do único Estado do Brasil a possuir três biomas naturais: Cerrado, Amazônia e Pantanal.

Considerada a mais importante feira de turismo nacional, Mato Grosso também levará à Abav dez empresas do trade turístico (operadores de turismo/agências de viagens) nas missões técnicas promovidas pelo Sebrae.

FIT 2017

A Feira de Turismo do Pantanal 2017 foi confirmada pelo Governo do Estado e terá lançamento previsto para quinta-feira (29.09) durante a Abav.

Dentro os principais objetivos da FIT Pantanal do próximo ano estão: a inclusão no calendário nacional e internacional de turismo de negócios; projeção de novos roteiros de Mato Grosso; fomento aos operadores nacionais e internacionais, em especial, da América do Sul (principal emissora de turistas para o Brasil); consolidação da FIT como espaço comercial de produtos de serviços turísticos da região central do Brasil e da América do Sul; a participação das empresas do setor com ofertas e condições especiais durante o evento e a criação de um novo canal de comercialização para artesãos e produtores da agricultura familiar (produção associada).

Fornatur

A secretaria adjunta de Turismo também participará da reunião extraordinária do Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes de Turismo (Fornatur). Trata-se de um colegiado formado pelos secretários de Estado de Turismo ou Presidentes de Órgão Estaduais de Turismo que se reúnem para deliberar sobre os temas relevantes do turismo nacional, incorporando as demandas estaduais, regionais e nacionais, expressando o pensamento e a ação do executivo estadual na gestão do turismo, constituindo-se um bloco de expressão técnica e política.

O órgão atua junto com o Conselho Nacional do Turismo para assessoramento ao Ministério do Turismo na elaboração e implantação do Plano Nacional do Turismo e na discussão dos principais programas e projetos do turismo brasileiro, formando o Núcleo Estratégico do Turismo, coordenado pelo Ministério do Turismo.