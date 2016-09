DA REDAÇÃO



Mais de 200 pessoas percorreram as principais ruas do bairro Goiabeiras, em Cuiabá, durante a ‘Caminhada Pela Paz no Trânsito’, realizada na manhã de sábado (24).

A ação foi promovida numa parceria entre Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran) e a Escola Estadual Gustavo Kulmann.

A parceria envolve os projetos de educação para o trânsito desenvolvidos nas escolas na capital. O evento integra as atividades da Semana Nacional do Trânsito.

Com cartazes, alunos, professores e pais, levaram a mensagem de conscientização sobre as boas práticas no trânsito. Eles chamaram atenção para as imprudências, sendo ela a principal causadora de mortes no trânsito.

“Hoje é um dia escolhido para refletimos sobre as vidas que já perdemos em acidentes de trânsito. E fazer dessa reflexão um ato contínuo, pois precisamos dessa conscientização para termos um trânsito mais seguro”, disse o coordenador de Educação para o Trânsito da Semob, Jadyr Lima de Moraes, que desenvolve o Projeto “ Agentes Mirins” nas escolas da capital.

Durante o trajeto, o grupo fez 9 paradas, onde foram lembradas as vítimas de acidentes de trânsito (pedestres, ciclistas, motoristas motociclistas). Nesses pontos, eles pediram a paz no trânsito, com mais respeito à vida, entoaram canções que falam de educação para o trânsito e mostraram que se cada um seguir as regras de boas condutas, a paz virá como consequência.

“Muitas vezes, na correria do dia a dia, não paramos para prestar atenção nessa problemática, que já se tornou caso de saúde pública. A inserção do assunto nas escolas, é um passo muito importante, pois assim tratamos a situação a partir da raiz. A estrutura de formação já começa nos primeiros passos das crianças. E o que observamos, é que eles não só aprendem, como levam o conhecimento adiante, para colegas, pais. Esse é o objetivo”, observou Jadyr.

A coordenadora pedagógica da Escola Gustavo Kulmann, Lia Magda Kleim, observou que as atividades têm levado muitos benefícios para a comunidade através dos alunos.

“Tem auxiliado desde a formação de alunos mais críticos, que priorizam a vida, que reconhecem a importância do trânsito e a figura do pedestre, até na diminuição da estatísticas onde aponta que por dia seis crianças morrem e 51 ficam feridas em acidentes de trânsito. Nossos alunos têm se tornando em agentes multiplicadores para um trânsito mais seguro,” analisou.