DA REDAÇÃO



A Secretaria de Estado das Cidades (Secid-MT) distribuiu 500 filtros de água para a população de Barão de Melgaço (a 128 km de Cuiabá) neste fim de semana. A ação, realizada por meio da Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa Civil, faz parte do plano de resposta feito após o município ter decretado situação de emergência por água contaminada.

Além desse trabalho, uma equipe da Secid iniciou o estudo do projeto para implantar a nova rede de captação na cidade. Dezessete voluntários participaram da ação.

O secretário das Cidades, Eduardo Chiletto, e o secretário adjunto da Defesa Civil, tenente-coronel BM Abadio da Cunha, acompanharam a distribuição dos filtros e conheceram de perto as necessidades da população afetada pela contaminação da água.

“Após a descoberta da contaminação na rede de distribuição de água de Barão, nossa equipe da Defesa Civil iniciou os trabalhos de auxílio para que o município decretasse situação de emergência. Em continuidade a esta resposta, distribuímos esses 500 filtros de água, para amenizar os possíveis danos à saúde dos moradores locais. Esse trabalho também é preventivo e de extrema importância ao município”, enfatizou Chiletto.

Muitas famílias não teriam condições de adquirir o filtro de água, e se surpreenderam com a ação do Estado. É o caso da dona de casa Dinair Viana, 54 anos, moradora de Barão de Melgaço há 19 anos. “Estou muito feliz e surpresa com essa doação. É a primeira vez que o Governo vem até o nosso município com esse tipo de assistência”, explica.

Maria Bitá, 46 anos, que tira o sustento da agricultura familiar, diz que se sentia esquecida no município, mas que nunca perdeu a esperança de consumir água limpa. “Esperávamos há muito tempo para tomar uma água limpa. Minha família não tem condições de comprar água mineral toda semana, por isso é uma imensa alegria receber este auxílio”, contou.

A ação de entrega dos filtros terá continuidade com a conscientização da população para utilizar o utensílio. “Encontramos o município em uma situação crítica, porém agora estamos encaminhando para tentar solucionar o problema. A distribuição de filtros é um trabalho de ofício da Defesa Civil, para tentar normalizar o dia a dia da população o mais breve possível”, disse o tenente coronel Cunha.

Distribuição de água

Como parte dos trabalhos que auxiliam o município de Barão de Melgaço, a equipe de saneamento ambiental da Secid realiza levantamentos técnicos para elaborar um projeto para implantar um novo sistema de abastecimento na cidade, com tratamento de água e uma nova rede de distribuição.

“Saneamento é saúde, por isso estamos concluindo todo levantamento topográfico. Queremos entregar na próxima semana para iniciar a elaboração do projeto para solucionar definitivamente o problema no abastecimento de agua e esgoto o mais rápido possível em Barão”, contou a superintendente de saneamento Denise Duarte.

O projeto será apresentado ao Ministério da Integração para captação de recursos federais. “Vamos trabalhar para garantir recursos do Governo Federal, que serão voltados para Barão e demais cidades que apresentarem este mesmo problema”, explicou Chiletto.

Entenda o caso

Após descoberta de contaminação na rede de distribuição de água, a prefeitura de Barão de Melgaço decretou, em agosto, estado de emergência por meio da coordenadoria municipal de Defesa Civil, com apoio da Secretaria Adjunta de Proteção e Defesa Civil.