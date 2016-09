Os gols da vitória do Cuiabá foram anotados por Heltinho, Cleberson e Vinícius Matheus

DA REDAÇÃO



Cuiabá conquistou uma grande vitória na Copa FMF ao bater o Dom Bosco por 3 x 0 na noite desta segunda-feira (26) na Arena Pantanal.

Com os três pontos somados na tabela de classificação da competição, o time auriverde assumiu a liderança do grupo B e ficou bem próximo da classificação as semifinais.

Os gols da vitória do Cuiabá foram anotados por Heltinho, Cleberson e Vinícius Matheus, todos no primeiro tempo.

Com a vitória o Cuiabá chegou aos 6 pontos em dois jogos disputados e está na primeira colocação. O Dom Bosco caiu para a segunda posição com três pontos, enquanto o União é o lanterna sem nenhum ponto obtido.

Na próxima rodada, no dia 08.10, os dois times da capital voltam a se enfrentar na Arena Pantanal.

A competição garante ao campeão uma vaga na Copa do Brasil 2017.