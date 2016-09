DA REDAÇÃO



Com aproximadamente 400 crianças e adolescentes atendidos, a Associação de Amigos da Criança com Câncer (AACCMT), na Capital, convoca a sociedade mato-grossense para colaborar doando brinquedos para o Dia das Crianças.

A instituição realiza o evento tradicionalmente e conta com o apoio da população e de empresas responsáveis socialmente para levar alegria para famílias que enfrentam o câncer infantojuvenil e não tem condições de comprar um brinquedo.

“Um gesto de carinho faz a diferença na busca pela cura. Sabemos que qualidade de vida está diretamente ligada a atenção, a dedicação e ao amor. Para as crianças, a magia do Dia das Crianças é muito forte e a AACCMT trabalha para que esse momento seja positivo e feliz”, diz o presidente da instituição, Claudemir Ferreira da Silva. Cerca de 300 pessoas participam do evento, já que os familiares também são convidados. “É um dia mágico, que só é possível por meio da solidariedade de quem contribui doando brinquedos”, finaliza.

A AACCMT pede para os doadores os brinquedos: Carrinhos e bonecas para crianças até 11 anos e kit perfume para meninos e meninas acima de 12 anos. Os presentes devem ser entregues, até dia 03 de outubro, na Casa de Apoio da instituição que fica na Rua do Caju, 329, no bairro Alvorada, próximo à Rodoviária de Cuiabá. A festa do Dia das Crianças acontecerá dia 10 de outubro, às 13h30, na Mercearia Kids, espaço doado pelo Buffet Leila Malouf para a realização do evento.

Mais informações pelo telefone (65) 3025 0800.