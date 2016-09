A ideia é melhorar a relação comercial com o País vizinho

DA REDAÇÃO



Com o objetivo de expandir o campo de comercialização dos atacadistas e distribuidores de Mato Grosso, a Associação Mato-grossense de Atacadistas e Distribuidores (AMAD) e a Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso (FIEMT) ofereceram aos empresários do Estado um estande na 41ª Feira Expocruz, em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia.

O espaço foi realizado com objetivo de estreitar relacionamentos com o mercado consumidor do país vizinho. O evento ocorreu de 16 a 25 de setembro.

O presidente da AMAD, João Carlos Sborchia, classificou como positiva a missão até a Bolívia e verificou, como alternativa para o setor atacadista, a exportação. “A carga tributária aduaneira é muito alta para importação, porém temos isenção de impostos com a exportação. Vislumbramos um excelente mercado para os atacadistas e distribuidores de Mato Grosso atuar”, ressaltou.

De acordo com o presidente da entidade, o maior desafio para viabilizar a exportação dos produtos de Mato Grosso será a logística. “A Bolívia é um país vizinho, mas tem um desafio enorme de logística. Porém, como Mato Grosso é um estado consumidor pequeno, a busca por outros mercados é interessante”, explicou.

O diretor executivo da AMAD, Marcos Taveira avaliou a experiência como positiva para o setor e adiantou que a entidade planeja promover uma missão com maior número de empresários do estado para a Bolívia, mais especificamente para Santa Cruz de La Sierra. “Vimos que é viável a prospecção de novos negócios. Nossa intenção é explorar o varejo alimentar”, salientou Marcos Taveira.

Sborchia revelou ainda que deverá ser realizado estudos de mercado na Bolívia. “Junto com o Governo do estado e FIEMT, vamos mapear, através de um estudo, as necessidades do país, mercado, logística, frete, entre outros pontos e, assim, poder atender melhor”.

O evento foi realizado entre 14 e 23 de setembro na cidade de Santa Cruz de La Sierra. A parceria com a FIEMT também tem por meta incentivar o setor industrial a participar do mercado externo.

Não somente empresas do ramo de alimentos participaram da feira, mas também de energia, bebidas, móveis e de produtos para construção civil. “Temos que diversificar o mercado, reduzir efeitos da sazonalidade do produto, diluir riscos e minimizar instabilidades. Outro ponto relevante é que a indústria aumenta a competitividade, inclusive no mercado local, porque os produtos e os processos melhoram significativamente”, analisou o presidente da FIEMT, Jandir Milan.

Em 2015, o evento teve 1.570 expositores bolivianos e 780 estrangeiros, que receberam cerca de 460 mil visitantes de 23 países participantes e movimentou US$ 99,7 milhões.

Expocruz

A indústria automobilística, da construção, agricultura, têxtil ou alimentícia, entre outras, foram representadas na Expocruz, a feira internacional de Santa Cruz. Além de multissetorial, este salão se caracteriza pela internacionalidade. Países como Argentina, Chile, Espanha, França, Estados Unidos ou Índia contam com representação neste evento, abrindo a possibilidade de entrada no mercado boliviano.