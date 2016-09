YURI RAMIRES

DA REDAÇÃO

A chef de cozinha cuiabana Eliane de Carvalho, dona do Brie Restô e Brie Café, é a nova participante do reality show culinário MasterChef, que será exibido pela Band a partir do dia 4 de outubro.

A confirmação foi feita na manhã desta terça-feira (27), durante entrevista coletiva em São Paulo.

Dessa vez, o programa traz 14 concorrentes já profissionais.

Eliane é formada pela Le Cordon Blue de Paris, na França. Ela passou dois anos estudando, até que voltou para o Brasil e abriu seus restaurantes.

Antes do Brie Restô, localizado no Espaço La Povence, ela foi responsável pelo Chez Babette, na Rua Presidente Marques. Seu último empreendimento foi o Brie Café, inaugurado em abril no Goiabeiras Shopping.

Além disso, ela é autora do livro “Cozinhando com Poesia”, que conta com poemas de Gabriel Chalita.

Eliane é conhecida por ser uma das primeiras chefs de cozinha a trazer a culinária francesa para o calor cuiabano.

Ao MidiaNews, ela já havia contado que nasceu gostando de gastronomia. “À medida que a gente vai crescendo, vai descobrindo que já gosta muito, mas você já nasce gostando”.

Ela, que foi criada pela avó, disse que cresceu a vendo cozinhando poucos pratos, mas que era muito caprichosa. “Eu via que ela cortava tudo bonitinho, tudo bem feitinho e eu admirava aquilo”.

O MasterChef Profissionais terá 11 episódios. O vencedor sairá com R$ 170 mil na conta, um carro 0 km, bem como o troféu e título de MasterChef Profissional.

