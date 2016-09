A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e os órgãos da administração indireta vinculados à Sedec terão novos horários de funcionamento do expediente e de atendimento ao público, conforme o estabelecido no Decreto Estadual 694, de 15 de setembro de 2016.

A norma instituiu o novo horário de trabalho, em caráter excepcional e temporário, no serviço público estadual.

O expediente na sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico será das 13 às 19h.

No Instituto de Pesos e Medidas (Ipem-MT), órgão vinculado ao Inmetro, o funcionamento será das 7h às 13h na sede, no Laboratório de Verificação de Medidores de Energia Elétrica e na Unidade de Verificação de Cronotacógrafo.

Na Companhia de Mineração do Estado - Metamat, o horário será das 12h às 18h.

Já a Agência de Fomento de Mato Grosso – MT Fomento terá atendimento externo das 12 às 17h.

No Instituto de Defesa Agropecuária do Estado (Indea), o atendimento será das 13h às 19h na sede. Nas unidades locais de execução (ULEs), que atuam com fiscalização e atendimento ao público, o funcionamento permanece das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30.