A Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secitec-MT) realizará a 13ª Semana Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) dos dias 17 a 20 de outubro, na Arena Pantanal, com entrada gratuita. Este ano o tema do evento será “Ciência alimentando o Brasil”. A pasta já realiza o agendamento prévio para que escolas conheçam a feira em visitas monitoradas.

Por meio de parcerias serão realizadas exposições, oficinas e palestras com temas relacionados ao controle de agrotóxicos nos alimentos, ciência aplicada para melhoria do valor nutricional dos alimentos, embalagens sustentáveis, segurança alimentar, reciclagem, entre outros.

As instituições parceiras são Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Fundação de Amparo à Pesquisa de Mato Grosso (Fapemat), Instituto Jovem Empreendedor, MT Criativo, Associação Regional de Produtoras Extrativistas do Pantanal (Arpep) e Polícia Militar.

A SNCTI é um momento ímpar para despertar o interesse pela ciência e ampliar o conhecimento de sua importância no cotidiano, destacou a superintendente de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação da Secitec, professora Lucia Braga Sousa.

“As soluções advindas da ciência e tecnologia devem ser divulgadas para sociedade, assim a popularização da ciência cumpre o papel de aproximar a população dos resultados de pesquisas. A SNCTI é um espaço de formação complementar que contribui para a cultura científica da população”.

Entre as principais atrações estão alguns eventos voltados para o público jovem, como a palestra “Por que o YouTube vai mudar a Ciência”, ministrada por Iberê Thenório do Canal Manual do Mundo, no dia 18 de outubro, às 20h e “Ciência em Show” – com Cientistas que apresentam experiências nos Programas da TV (SBT/Record), no dia 20 de outubro, às 09h30, 15h30 e 20h. Neste mesmo dia haverá show cultural com os apresentadores Nico e Lau, às 20h, e o MT Criativo apresentará a Maratona de Negócios Criativos.

O horário de visitação das exposições será das 19h às 20h, no dia 17, e das 08 às 22h, entre os dias 18 e 20 de outubro. As Escolas que tiverem interesse em visitar o evento, devem realizar o agendamento prévio no telefone 3621-1314. Maiores informações podem ser obtidas na página da Secitec ou pelos telefones 3613-0106 ou 3613-0113.