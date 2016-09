Os Jogos Escolares da Juventude, em João Pessoa (PB), entraram na fase decisiva. Na quarta-feira (28.09), ocorrem as partidas de semifinais da competição. Mato Grosso está na disputa com handebol (masculino e feminino), futsal (masculino) e basquete (masculino e feminino).

Um dos destaques da competição é o time de handebol feminino (primeira divisão) da Escola Municipal Sabina Lazarin Prati, de Campo Verde. A pivô da equipe, Maria Eduarda, disse que o time está melhorando a cada partida, mas falhas precisam ser corrigidas tanto no ataque quanto na defesa. “Estamos errando muitos passes e finalizações”.

Para chegar até a final, a jovem avalia que o time precisa ter mais foco durante o jogo. “Nós começamos as partidas jogando bem e depois caímos de produção. Numa fase decisiva isso não pode acontecer”.

O handebol masculino (segundo divisão), da Escola Municipal Dona Maria Artemir Pires, também se classificou para as semifinais. Os meninos ganharam as três partidas da primeira fase. A mais complicada foi a terceira, contra Rio Grande do Norte. No tempo regulamentar, o jogo terminou empatado em 20 a 20. Depois, na prorrogação, os campo-verdenses venceram pelo placar apertado de 28 a 26.

O auxiliar técnico do time, Leonardo Lorenzatto, destacou que o momento é de trabalhar a parte emocional do time, pois agora é a fase mais tensa da competição, quando qualquer vacilo pode tirar o time da final. “Conversei com eles sobre isso. Reforcei que é importante manter o foco e descansar o corpo e mente para os jogos decisivos”, ressaltou Lorenzatto.

Também se classificaram para as semifinais o futsal masculino (terceira divisão), com o Colégio Isaac Newton (Cuiabá), e o basquete masculino e feminino (segunda divisão) das Escolas Estaduais Antônio Grohs (Água Boa) e Colégio Regina Pacis (Sinop), respectivamente.

As finais das modalidades coletivas dos Jogos Escolares em João Pessoa ocorrem nesta quinta-feira (29.09).