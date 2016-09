O Brasil possui 24,6 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, o que equivale a 14,5% da população, segundo o Censo de 2010 realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Desse total, 48% apresentam deficiência visual, 23% deficiência motora, 16% deficiência auditiva, 9% deficiência mental e 4% deficiência física.

Com o aumento da procura por pessoas com deficiência (PcDs) para retirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o Departamento Estadual de Trânstio (Detran-MT) tem realizado mudanças que visam melhorar o relacionamento com essas pessoas.

A primeira delas é para as pessoas com deficiência auditiva, que poderão ter autorização para dirigir. O procedimento da abertura do processo de habilitação é o padrão, utilizado por todos os cidadãos. A mudança está na prova teórica, que será feita em libras. Não há restrição quanto ao nível de surdez do candidato, ou seja, aqueles que possuem 100% da deficiência poderão realizar a prova.

No início da prova, o vídeo reproduzido para os candidatos terá um tradutor de sinais no canto da tela orientando como o exame deve ser realizado. O candidato PcD terá 1h30 para fazer a avaliação. Depois de aprovado nesta fase, ele estará apto a fazer o teste prático de direção.

Este ano, o Detran realizou teste com o sistema pra validar o novo serviço em Cáceres, onde o primeiro candidato surdo apresentou interesse em obter a CNH. O Detran já capacitou 20 servidores com curso básico de tradutor de libras para assistência no atendimento de todos os serviços da autarquia.

Até então, oito localidades estão aptas para realizar a prova para PcD’s. São elas: Cuiabá (sede), Várzea Grande, Rondonópolis, Barra do Garças, Cáceres, Pontes e Lacerda, Sinop e Sorriso.

O serviço de abertura do processo de habilitação para pessoas com deficiência auditiva já está sendo utilizado na sede e nas unidades citadas.