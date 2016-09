DA REDAÇÃO



A Secretaria Municipal de Educação promove nesta quarta-feira (28) o “Dia D da Superação”, o qual será apresentado aos profissionais da educação os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e da proficiência da prova Brasil 2015 das escolas da rede municipal.

O evento será realizado no Hotel Fazenda Mato Grosso, das 8h ás 12h.

Participam do evento todos os professores do 5º e do 9º ano e os gestores das escolas municipais.

Conforme a secretária municipal e Educação, Marioneide Kliemaschewsk, o objetivo do evento é refletir sobre as intervenções pedagógicas desenvolvidas na rede municipal para a melhoria do Ideb e socializar as experiências exitosas das unidades com os melhores índices de Cuiabá.

Desde 2013, a Secretaria Municipal de Educação realiza o Programa “SuperAção”, o qual abrange ações integradas e articuladas de formação continuada, assessorias pedagógicas e de gestão, avaliação institucional e revisão da política de organização curricular de educação infantil e ensino fundamental. Essas ações visam a melhoria do processo de ensino e aprendizagem na rede municipal.

O resultado do Ideb 2015 apontou que as escolas municipais de Cuiabá avançaram nos anos iniciais, obtendo desempenho de 5,5, acima da meta estipulada pelo Ministério da Educação (MEC), que era de 5,0.

Em 2015, Cuiabá cresceu 0,4 pontos em relação ao Ideb de 2013, quando obteve desempenho de 5,1. Pelo menos 49 escolas municipais dos anos iniciais fizeram a Prova Brasil, que visa avaliar a qualidade do ensino das escolas públicas, produzindo informações sobre os níveis de aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática. A Prova Brasil é um dos componentes para o cálculo do Ideb.

Nos anos iniciais a escola Ana Tereza Arcos Krause permaneceu com a melhor colocação no ranking das escolas públicas de Cuiabá, com desempenho 6,8. Ainda no ranking das escolas nos anos iniciais, Maria Dimpina Lobo Duarte obteve nota 6,3, ficando em segundo lugar, e a escola Madre Marta Cerutti obteve nota 6,2, ficando em terceiro lugar no ranking.

Nos anos finais, fizeram a Prova Brasil 10 escolas municipais. A meta projetada pelo MEC para os anos finais foi de 4,4. As escolas melhores colocadas foram a Elza Luiza Esteves, com nota 4,9; as escolas Antonia Tita Maciel e Senador Darcy Ribeiro ficaram empatadas em segundo lugar, com nota 4,6; e em terceiro lugar ficou a escola Rural Novo Renascer, que obteve nota 4,5.

Ideb

O Ideb foi criado em 2007 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisa Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ligado ao Ministério da Educação (MEC). É um indicador de desempenho da educação brasileira divulgado a cada dois anos.

O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb para as unidades da federação e para o país, e a prova Brasil para os municípios.

As avaliações de Matemática e Língua Portuguesa, da Prova Brasil, são realizadas com alunos do 5° e 9° ano do Ensino Fundamental e do 3° ano do Ensino Médio.