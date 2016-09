DO G1



Em Mato Grosso, oito municípios homologaram situação de emergência junto à Defesa Civil Estadual, por causa da falta de chuva. Entre eles, Sorriso, Ipiranga do Norte, Gaúcha do Norte e Nova Ubiratã. Alguns deles, segundo o órgão, estão há mais de 60 dias sem chuva. Com a estiagem, o abastecimento de água área urbana e a irrigação em são afetadas.

De acordo com a Defesa Civil, os municípios de Paranatinga, Água Boa, Nova Xavantina, Novo São Joaquim, Sorriso, Ipiranga do Norte, Gaúcha do Norte e Nova Ubiratã decretaram situação de emergência por causa da seca.



Nesses municípios, a falta de chuvas afetou principalmente a agricultura e a pecuária e, ainda, os pequenos produtores locais, causando a perdas em lavouras e impactando diretamente na redução das receitas municipais, que se baseiam principalmente no setor agropecuário. Ao decretar a situação de emergência e ter o estado reconhecido, os municípios recebem ajuda financeira.



Ainda segundo a Defesa Civil, outros cinco municípios estão homologando situação de emergência também por causa da estiagem. São eles, Marcelândia, Alto Garças, Santa Cruz do Xingu, Feliz Natal, São Felix do Araguaia.