Os mato-grossenses que estiverem procurando um emprego podem comparecer em uma unidade estadual do Serviço Nacional de Emprego (Sine). São 732 vagas de trabalho abertas em 24 municípios, além de 82 vagas disponíveis para Pessoas Com Deficiência (PCD), na Capital.

Vinculado à Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), o Sine disponibiliza as oportunidades para os trabalhadores que estiverem cadastrados em seu banco de dados. Para isso, basta procurar uma unidade com documentação em mãos.

Nesta semana, Cuiabá é o município com maior número de trabalhos disponíveis, sendo 222 para diversas ocupações como: analista de marketing, encanador, farmacêutico e quatro vagas para PCDs para auxiliar de linha de produção.

O segundo município com maior número de oportunidades é Campo Novo do Parecis (a 444 km de Cuiabá), com 139 trabalhos em aberto. Arte-finalista, auxiliar contábil, babá, borracheiro, mecânico, marceneiro, serralheiro, tapeceiro de móveis e vigilante estão entre as vagas disponíveis.

Rondonópolis (216 km de Cuiabá) também possui várias oportunidades para quem está desempregado. São 45 vagas, sendo a maioria para operador de empilhadeira e auxiliar de limpeza. Mas estão ainda disponíveis ocupações de motorista de caminhão, mestre de obras e mais.

“São muitas oportunidades disponíveis. Quem tiver interesse deve procurar uma de nossas unidades e se cadastrar no banco de vagas. Vale lembrar também que todos os documentos pessoais do requerente devem estar em mãos”, informou Rosane Belém, superintendente do Sine.

Serviço

As vagas podem ser preenchidas ou expirarem a qualquer momento. O horário de atendimento é das 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira, e os candidatos devem portar documentos pessoais, carteira de trabalho e número do Programa de Integração Social (PIS).

Nos postos do Sine também são realizadas solicitações do seguro-desemprego, emissão da carteira de trabalho digital e cursos de capacitação profissional. Consulte também o portalhttp://maisemprego.mte.gov.br e acompanhe as vagas de emprego em cada região.

O Sine Matriz, de Cuiabá, fica localizado na Rua Baltazar Navarros, nº 567, bairro Bandeirantes, região central.