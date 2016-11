THAIZA ASSUNÇÃO

Vinte dias após sofrer um acidente vascular cerebral (AVC), a estudante Katinayane Jaine da Silva Zolin, de 19 anos, continua internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Pronto-Socorro de Cuiabá.

O namorado dela, Welligton Furtado, informou ao MidiaNews que os médicos suspeitam que o AVC pode ter sido provocado pelo lúpus eritematoso sistêmico (LES).

Conforme Welligton, a jovem - que se preparava para fazer a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) - não tinha conhecimento que era portadora da doença.

O lúpus é uma doença inflamatória autoimune que pode se manifestar em diversos órgãos de forma lenta ou agressiva.

Uma pesquisa da Universidade do Arkansas (EUA) confirmou que portadores de lúpus têm risco 60% maior de desenvolver um tipo de arritmia cardíaca chamada fibrilação atrial - que pode levar ao AVC.

“Foi uma surpresa para todos nós. Porque até então ela nunca havia apresentando nenhum sintoma de lúpus”, disse Welligton.

Segundo ele, a jovem já saiu do coma induzido, mas continua respirando por aparelhos.

“Agradeço a todos que têm orado pela vida dela e peço que continuem rezando para que ela melhore logo”, pontuou.

Doação

Welligton também afirmou que a família da jovem já recebeu muitas doações para ajudar a custear os gastos no Hospital Jardim Cuiabá, onde ela esteve internada antes de ser encaminhada para o Pronto-Socorro.

“O povo está ajudando, doando bastante coisa. Ainda não contabilizamos tudo. Caso sobrar, iremos doar”, relatou.

Quem ainda puder fazer doações de qualquer valor pode entrar em contato pelos seguintes números: 98126-0054 (Welligton) e 99906-7274 (Jenifer).

O caso

Katinayane começou a apresentar os sintomas do AVC no dia 1º de novembro. Ela foi encaminhada para o hospital, onde os médicos solicitaram uma ressonância magnética.

Os médicos recomendaram que ela voltasse para casa e ficasse em repouso.

A família disse que, após voltar para casa, ela já sentia fortes dores e o lado do direito do rosto estava paralisado.

Seu quadro de saúde então piorou, motivo pelo qual foi encaminhada para o Hospital Jardim Cuiabá.

Nesta unidade, foi diagnosticado que ela sofreu um AVC.

A equipe médica tomou as providências e, ciente de que a família não poderia arcar com as despesas do local, ajudou na transferência para o Pronto-Socorro de Cuiabá.

Katinayane deu entrada na unidade por volta das 20h.

A família deve acionar o Ministério Público Estadual (MPE) para denunciar um suposto erro médico.

