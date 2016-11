Uma nova maratona de inovação e empreendedorismo começa nesta sexta-feira (25.11) em Mato Grosso. Trata-se da segunda edição do Startup Weekend Cuiabá, que terá Smart Cities como tema. O evento reunirá desenvolvedores de softwares, designers, administradores, e qualquer pessoa empreendedora que tenha uma boa idéia.

Funciona assim: durante três dias, os participantes compartilham suas idéias, formam equipes, e criam startups de alto impacto. As três melhores soluções são premiadas.

Falar em smart cities é o mesmo que falar de cidades inteligentes. O evento procura soluções que impulsionem as cidades, brasileiras ou não, na direção de uma forte integração de todas dimensões da inteligência: humana, coletiva e artificial.

Para isso, os participantes podem apresentar trabalhos voltados para mobilidade urbana, casas inteligentes, construção civil, energia elétrica, trabalho, escolas, hotéis, saúde, banco de dados, tudo que torne a cidade mais conectada.

Ainda dá tempo de participar do Startup Weekend Cuiabá - Smart Cities. O evento será realizado na Arena Pantanal, e as inscrições estão no terceiro lote.

Os interessados devem observar os links de inscrição, que estão separados em 'desenvolvedores', 'designers', e 'negócios'. Segundo o organizador do evento e assessor de Inovação do Governo, Flávio Gomes, as inscrições são oportunizadas de forma paritária para que as equipes sejam construídas de forma equilibrada.

"Temos indicadores que mostram como a geração de emprego tem caminhado fortemente para o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas. Queremos que Mato Grosso esteja preparado para este cenário, mais que isso, que seja protagonista nas inovações e soluções para construção das smart cities. O modelo de Startup Weekend é o mesmo no mundo todo e trem trazido inúmeros casos de sucesso. Acreditamos que isso pode acontecer em Cuiabá", destacou Flávio.

Realização

O Startup Weekend Cuiabá - Smart cities é realizado pela Techstars Brasil, uma organização dedicada ao fomento do empreendedorismo e a criação e fortalecimento das comunidades de startups em todo o mundo. O Governo do Estado de Mato Grosso atua como catalisador contatando os setores envolvidos.