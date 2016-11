DA REDAÇÃO



Mais de 6 mil pessoas devem participar nesta segunda-feira (21) da abertura do 15º Festival de Teatro de Campo Novo do Parecis, um dos mais tradicionais do Estado e que integra o Circuito de Festivais de Teatro de Mato Grosso, promovido pela Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

O cortejo “Criação” do Teatro Ogan sai da Praça Odenir Ortolan às 19 horas e segue pelas ruas e avenidas do município convocando a população para celebrar mais uma edição do festival que transforma a realidade da cidade e promove a circulação de mais de 180 artistas por vários espaços.

Até o dia 27 de novembro, serão realizadas ações na mesma praça, Centro Cultural Paresí e em duas aldeias do município, a Bacaval e Quatro Cachoeiras, ambas da etnia paresi-haliti.

Durante o evento haverá outras atividades paralelas, como a exposição "Em Cena, a Arte!", composta por documentos, materiais de divulgação, equipamentos, figurinos e adereços do Teatro Ogan - que fica aberta à visitação diariamente, das 7 às 21h, no Centro Cultural Paresí – e a exposição Digital, Memória do Teatro de Grupo.

Esta, configura-se como uma homenagem ao Teatro Ogan – Ponto de Cultura Ninho do Sol apresentando a memória dos 23 anos do fazer teatral em Campo Novo do Parecis.

Haverá ainda, durante o festival, a "Oficina de Palhaçaria Meu Nariz é Vermelho]', com a Cia Theatro em Cena. Todos os dias, após os espetáculos, também serão realizados os Diálogos Culturais, em que companhias do Festival trocam vivências com a plateia e narram seu processo criativo.

O diretor do Teatro Ogan, Van César, vê mais um sonho sendo realizado. “O Femute tem se constituído, ao longo de sua existência, como um grande espaço de incentivo ao fazer teatral de grupos e companhias municipais, estaduais, nacionais e internacionais. Norteados pela premissa da democratização do acesso à cultura, que solidifica o Circuito de Festivais, buscamos estender as ações a diferentes plateias – do município e comunidades indígenas”.

O Festival de Teatro de Campo Novo do Parecis também investe na formação de público. Os espetáculos infantis, a exemplo, são voltados à participação das escolas com direito a transporte gratuito oferecido pelo festival até os locais de apresentação.

Segundo o diretor, o festival buscou inspiração em um grande sonhador. “Escolhemos o tema ‘O que importa realmente, são os sonhos’, aproveitando para homenagear os 400 anos de Shakespeare”, conta.

Ao todo, serão 23 apresentações divididas entre o Festival Municipal de Teatro e a Mostra Oficial. Segundo Van César, o Festival Municipal de Teatro apresenta espetáculos das oficinas de teatro que são mantidas gratuitamente pela Prefeitura do município e espetáculos de grupos de escolas e projetos de companhias independentes de Campo Novo do Parecis que concorrem em mostra competitiva. Serão 14 espetáculos selecionados para concorrer neste Festival. Já na Mostra Oficial serão apresentadas nove produções de grupos mato-grossenses.

O Circuito de Festivais de Teatro de Mato Grosso é realizado em parceria com os mais antigos grupos teatrais do Estado, mantendo as características dos festivais tradicionais que já são realizados e potencializando os mesmos. São eles: Festival Velha Joana, Miti, Festival de Teatro da Amazônia Mato-Grossense, Humor do Mato, Femute e Zé Boloflô.

A programação do Femute segue no dia 22 de novembro, com apresentação do espetáculo As Estrelas do Céu, do Grupo Faces e Carinhas, às 9h, no Centro Clutural Paresí. Às 14h, tem A Bruxinha que era Boa! Opss, do Grupo Cena 7, no mesmo espaço. Logo, às 15h30, será encenado A Princesa e o Pastor, do grupo Revelação Teen. É nesta terça-feira que ocorre também, a solenidade de abertura do Abertura do 15º Femute, às 19h30, ainda no Centro Cultural Paresí. Mais tarde, tem o espetáculo Bang, Bang, você morreu!, do Revelação Teen e às 21h30, O Menino das Luzes, do Grupo Encena.



Programação



21/11



19h - Cortejo Cênico

Criação

Concepção e Direção: Van César

Produção: Silvia Schneiders

Local: Praça Odenir Ortolan - Ruas e avenidas da cidade

Teatro Ogan

Sinopse: “Que a arte nos aponte uma resposta mesmo que ela mesma não saiba.”



22/11



9h - Espetáculo do Festival Municipal de Teatro

As estrelas do céu

Autoria: Carolyn Sherwin Bailey

Adaptação: Van César

Direção: Julia Bazila

Local: Centro Cultural Paresí

Grupo Faces e Carinhas

Sinopse: E ela era uma garotinha que desejava nada mais do que tocar as estrelas do céu nas noites claras sem luar. Ela se debruçava na janela do quarto e ficava olhando as milhares de luzinhas espalhadas pelo céu imaginando como seria se pudesse tocar em uma delas.



14h - Espetáculo do Festival Municipal de Teatro

A Bruxinha que era boa! Opss

Autoria: Maria Clara Machado

Direção: Guilherme Bolzan e Luana Stumm

Centro Cultural Paresí

Grupo Cena 7

Sinopse: A bruxinha que era boa! Opss, é o encontro de três peças, onde Maria Isabel e Zé 05125 procuram o baú do tempo para conseguirem ir atrás de do seu avô, mas não esperavam encontrar um fantasminha nada assustador e uma bruxinha muito boazinha. Será que vão achar o baú e salvar o Vô Doidin?



15h30 - Espetáculo do Festival Municipal de Teatro

A princesa e o pastor

Autoria: Van César

Direção: Edionara Ferrazzo e Yasmin Leão

Local: Centro Cultural Paresí

Grupo Revelação Teen

Sinopse: Que som maravilhoso! Parece um anjo tocando! Quem será ele? Como ele será? Ele deve ser muito sorridente! Ah, mas essa música só pode ser tocada por alguém que está triste... deve estar apaixonado. Será que é por mim?



19h30 - Solenidade

Abertura Oficial do 15º Femute

Local: Centro Cultural Paresí



20h - Espetáculo do Festival Municipal de Teatro

Bang, bang, você morreu!

Autoria: Willian Mastrosimone

Direção e Adaptação: Francislaine Almeida

Local: Centro Cultural Paresí

Grupo Revelação Teen

Sinopse: Jovens podem ser mais cruéis que todos. Naturalmente cruel. Josh já foi um estudante exemplar, mas era vítima de tão traumatizante perseguição. Julgar é o primeiro passo para ver uma ação concretizada.



21h30 - Espetáculo do Festival Municipal de Teatro

O menino das luzes

Autoria: Uarlen Becker

Direção e Adaptação: Rodolfo Victor

Local: Centro Cultural Paresí

Grupo Encena

Sinopse: Naquele tempo, eu só queria ser gente, marginal que fosse, doente físico que fosse, mas que fosse gente.



23/11



09h - Espetáculo do Festival Municipal de Teatro

O Baú de Histórias

Autoria: Van César

Direção: Edionara Ferrazzo e Yasmin Leão

Local: Centro Cultural Paresí

Grupo Arte Kids

Sinopse: A história da cigana Inocência guarda um grande perigo. E deverá permanecer sempre no meu Baú de Histórias.



14h - Espetáculo do Festival Municipal de Teatro

Dona Aranha Tontolina da Teia de Prata Fina

Autoria: Van César

Direção: Jady Alves

Local: Centro Cultural Paresí

Grupo Doce Teatro

Sinopse: Em uma floresta calma, mas desta vez não tão calma assim, a aranha mais animada da turma desanima, pois não consegue fazer teias diferentes. Como será que ela conseguirá resolver esse problema?



19h30 - Espetáculo da Mostra Oficial

Andarilhos das Estrelas

Texto: Poetas de Mato Grosso

Adaptação e Direção: Jefferson Jarcem

Local: Praça Odenir Ortolan

Grupo Tibanaré - Cuiabá

Sinopse: Uma trupe de brincantes chega com seu espetáculo de rua, estruturado num cortejo cênico musical. Transitando por entre ruas, ruelas, praças, estações, ônibus coletivo e outros lugares que surgirem no caminho, os andarilhos buscam uma relação festiva, de modo que possa surpreender o público em qualquer hora e lugar, desarmando a urbanidade com dança, cantos e representações poéticas.



21h - Espetáculo da Mostra Oficial

Assassino - Esperança das mulheres

Autoria: Oskar Kokoschka

Adaptação: Van César

Direção: Francislaine Almeida

Local: Centro Cultural Paresí

Cia Revelação de Teatro - Campo Novo do Parecis

Sinopse: Eu ignoro o cabelo brilhante na sua face sombria. Vê esses olhos que me tirarão a vida? Agora eles estão frios, escuros e ausentes, com seu sorriso pra lá dessa linha desesperada. Mas não perca tempo: é sua vida, é sua alma, é o seu coração em minhas mãos. Devo guardá-lo ou deixá-lo cair?

Censura: 14 anos



24/11



09h - Espetáculo do Festival Municipal de Teatro

O palhaço Chicote e a boneca Cicuta

Autoria: Marcos Dornelles

Direção: Tamily Almeida Moura

Local: Centro Cultural Paresí

Grupo Revelação Kids

Sinopse: O encontro de uma boneca e um palhaço muito sabido. Encontro esse que revelará muitos segredos.



14h - Espetáculo do Festival Municipal de Teatro

A rainha de Quase-Tudo

Autoria: Eliardo França

Adaptação: Van César

Direção: Luana Stumm

Local: Centro Cultural Paresí

Grupo Luz da Arte

Sinopse: A rainha de quase tudo tinha quase tudo, mas nunca estava satisfeita. Ela queria tudo. Tentou conquistar tudo, chegou a possuir o sol e as estrelas. Mas mesmo possuindo o sol e as estrelas não conseguia capturar o seu brilho, e isto a deixou muito triste. Quando sentiu que os seus súditos também estavam tristes, ela compreendeu que há coisas mais importantes na vida do que ter tudo.



15h30 - Espetáculo do Festival Municipal de Teatro

Um pai para o saci

Autoria: Ziraldo

Adaptação: Van César

Direção: Tamily Almeida

Local: Centro Cultural Paresí

Grupo Encanto

Sinopse: Todo mundo tem um pai. E chegou o dia de comemorar o dia dele. Sabe quem descobriu que não tem pai? O ser mais traquina da floresta. O saci.



19h30 - Espetáculo da Mostra Oficial

As Aventuras de Zé Travessuras

Autoria, Concepção e Direção: Valter Lara

Local: Praça Odenir Ortolan

Grupo de Teatro Nó - Nova Olímpia

Sinopse: Esta é a história do pequeno José, mas uma pitada de imaginação vira o grande Zé Travessuras, um jovem que vive com a cabeça na lua e que adora brincar, transformando tudo num castelo de sonhos. Zé está na sua fase quase adulta, deixando de lado suas fantasias para ser gente grande. Quem ganhará essa batalha de soldadinho de chumbo?



21h - Espetáculo da Mostra Oficial

Compatriota 066

Roteiro e Direção geral: Jefferson Jarcem

Local: Centro Cultural Paresí

Grupo Tibanaré - Cuiabá

Sinopse: Antes de desejar o suicídio, um fracassado poeta chamado Compatriota 066 decreta abandono do santuário onde vive há vinte e cinco anos isolado de qualquer outra civilização.

Cansado da alma escura do líder Falsus e da medíocre vida, arrisca saber o que acontece atrás do monte, crendo que existam propósitos maiores. Seus compatrícios aceitam o pedido de audiência que o Compatriota 066 solicitou, entretanto exigem que seja excomungado ao final da reunião.

Aceito por ambas as partes, o solitário homem de mente confusa decide esvaziar suas agonias, mesmo em delírios atemporais, e procura dar sentido à sua saída. Alimenta a alma daqueles que também desejam se arriscar a viver. Páginas fragmentadas de uma audiência secreta, movida pelo suspense.

Espetáculo intimista, produzido para no máximo 50 pessoas.

Censura: 16 anos



25/11



09h - Espetáculo do Festival Municipal de Teatro

Na floresta só tem brigas

Autoria: Van César

Direção: Jady Alves

Local: Centro Cultural Paresí

Grupo Revelação Kids

Sinopse: Em uma floresta super animada e cheia de fofocas, um boato chega aos ouvidos de dois papagaios que papagaiavam para a floresta inteira o roubo do brinco da Sá Maria. E a cobra ficou furiosíssima. O que acontecerá agora?



14h - Espetáculo do Festival Municipal de Teatro

O cavalo transparente

Autoria: Silvia Orthof

Adaptação: Van César

Direção: Edionara Ferrazzo e Yasmin Leão

Local: Centro Cultural Paresí

Grupo Revelação Kids

Sinopse: Carmelita está à procura de seu vidro e contará com a ajuda do valente cavaleiro Montaria. Juntos embarcarão em grandes aventuras.



15h30 - Espetáculo do Festival Municipal de Teatro

Urucubaca - Um feitiço na Casa Real

Autoria: Bel

Direção: Talia Ferreira e Maria Rayzel

Local: Centro Cultural Paresí

Grupo Todas as Faces

Sinopse: Um feitiço é lançado sobre a princesa e para desfazê-lo a rainha terá que contar com as forças que vão além de suas crenças e entendimento.



19h30 - Espetáculo da Mostra Oficial

Guilherme Augusto Araújo Fernandes

Autoria: Mem Fox

Direção: Van César

Local: Centro Cultural Paresí

Teatro Ogan - Campo Novo do Parecis

Sinopse: Pode um menino de seis anos ajudar uma senhora de oitenta e seis anos a recuperar sua memória? Mas, o que é uma memória?



21h - Performance participação

Geni e o Zepelin

Autoria: Chico Buarque

Direção e Atuação: Gabriel Nascimento

Local: Centro Cultural Paresí

Cia Performática

Sinopse: A história de uma travesti que é humilhada pela sociedade hipócrita de 1930. Geni tem sua vida transformada com a chegada de um zepelim.

Censura: 14 anos



21h30 - Espetáculo do Festival Municipal de Teatro

As mentiras que os homens contam

Autoria: Luiz Fernando Veríssimo

Adaptação e Direção: Franciele Almeida

Local: Centro Cultural Paresí

Grupo Encena

Sinopse: Nós nunca mentimos, e quando mentimos é para o bem de vocês!

Censura: 14 anos



26/11



15h - Espetáculo da Mostra Oficial

Parangolé

Autoria: Cia EmCantar

Direção: Francislaine Almeida

Local: Aldeia Indígena Quatro Cachoeiras

Cia Revelação de Teatro - Campo Novo do Parecis

Sinopse: Tem dias que a gente só quer brincar e gargalhar! Entre nessa roda então, e sorria de montão.



20h - Espetáculo da Mostra Oficial

A Cela

Autoria e Direção: Van César

Direção: Silvia Schneiders

Local: Centro Cultural Paresí

Teatro Ogan - Campo Novo do Parecis

Sinopse: O Homem, prisioneiro em si mesmo, questionando a si e ao mundo.

O espetáculo traz ao palco a representação das opressões humanas, conforme dilaceram o corpo e consciência de quem as alimenta. Entrelaçando o monólogo poético e solitário aos sentimentos plausíveis, o espetáculo retrata o homem tenso, cujo nervosismo latente é visível em seu corpo e voz.

Censura: 14 anos



27/11



15h - Espetáculo da Mostra Oficial

Passarinho me contou...

Autoria e Direção: Van César

Produção: Silvia Schneiders

Local: Aldeia Indígena Bacaval

Teatro Ogan - Campo Novo do Parecis

Sinopse: O espetáculo narra a viagem mágica de um velhinho que deseja contar histórias. Através do uso da inteligência ele consegue o baú das histórias, mas quando ele abre o baú as histórias se transformaram em pássaros encantados de todos os tipos, cores e formas e voam para todos os lugares do mundo.



19h30 - Espetáculo da Mostra Oficial

Fábrica de Risos

Dramaturgia e Direção: Ilson de Oliveira

Local: Centro Cultural Paresí

Cia Theatro em Cena - Cuiabá

Sinopse: O palhaço Zabilim Plim Plim quer, com sua graça de palhaço, ir ao encontro com o público nas ruas e nas praças de qualquer cidade, à procura da alegria e de um sorriso do espectador, o tempo todo.



21h - Solenidade de Encerramento

Premiação do 15º Femute

Local: Centro Cultural Paresí



Atividades durante o 15º Femute



07h às 21h - Exposição

Em Cena, a Arte!

Local: Centro Cultural Paresí



19h30 - Exposição Digital

Memorial do Teatro de Grupo

Local: Centro Cultural Paresí



Grupos e Cias do Festival

Diálogos Culturais

Após os espetáculos



08h às 12h - Oficina de Palhaçaria

“Meu nariz é vermelho”

Cia Theatro em Cena

Local: Centro Cultural Paresí