O Procon Estadual interditou a pizzaria La Mamma, no Leblon, na Zona Sul do Rio, depois de encontrar baratas vivas na cozinha do local, informou o órgão nesta segunda-feira. Cerca de 75kg de produtos foram descartados. Cinco restaurantes da região também foram autuados em uma vistoria, parte da Operação Fellini, na última sexta-feira.

Além dos insetos vivos, havia baratas mortas na câmara fria do La Mamma, na Rua Tubira, e os ralos não possuíam proteção. O certificado de dedetização do restaurante estava vencido desde o início do mês. Segundo o Procon, a pizzaria guardava molhos, conservas e frios que estavam sem especificação de validade e foram descartados.

As pizzarias Vezpa, Diagonal e Pizza Express foram autuadas por cobrarem o valor da pizza mais cara quando o consumidor optava pelo produto com mais de um sabor. Na última semana, a Operação Fellini já havia autuado outras três pizzarias em Copacabana por esse mesmo motivo.

Na pizzaria Guanabara, foram descartados 36kg e 500g de produtos vencidos e sem prazo de validade, além de dois litros de cerveja vencidos. Informes sobre água potável gratuita para os clientes e nem o Disque 180 também não foram vistos no local. O restaurante Pap'açorda, na Rua General Urquiza, também foi autuado, por armazenamentos de produtos sem especificação e ausência de certificado de potabilidade de água.

Fonte http://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2016-11-21/pizzaria-e-interditada-por-conta-de-baratas-no-leblon-na-zona-sul.html