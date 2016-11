A Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz-MT) comunica que na madrugada desta terça-feira (22.11) para quarta-feira (23.11) será realizada manutenção preventiva no banco de dados corporativo da pasta.

Por este motivo, o Portal da Sefaz e os sistemas fazendários estarão indisponíveis a partir de 23h do dia 22 (terça-feira) até 5h do dia 23 (quarta-feira).

Para os emissores de Nota Fiscal Eletrônica (NFe) e Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe), a Sefaz informa que será acionada contingência no ambiente SVC-RS (Sefaz Virtual do Rio Grande do Sul), utilizado pela Sefaz-MT.