O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (Conede), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh-MT), alerta os homens com deficiência para que façam todos os exames necessários, com vistas a realizar o diagnóstico precoce do câncer de próstata.

“No dia 17 de novembro comemoramos o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, razão pelo qual aumenta a mobilização em cuidar da saúde masculina neste mês”, diz o presidente do Conede, Juarez de A. Albuês.

O Conselho incentiva todos os homens na faixa dos 40 anos e seus familiares, a procurarem orientações nos serviços de saúde para saber mais sobre a prevenção e tratamento. “Lembramos que toda e qualquer enfermidade descoberta no início, aumenta-se a chance de cura”, lembra Albuês.

A Sejudh-MT realiza a campanha Novembro Azul também nas unidades do Sistema Penitenciário. “Precisamos envolver as pessoas na luta contra a doença e no esclarecimento do tratamento, ainda envolto de muito preconceito, principalmente por parte da população masculina”, destaca o titular da pasta, Márcio Dorilêo.



A ação é realizada nas unidades penitenciárias em parceria com a secretaria municipais de Saúde, que cedem os profissionais da área da saúde que realizam exames e conversaram com cada indivíduo.

Na maior parte das cadeias públicas são ministradas palestras com o propósito de esclarecer sobre o exame, a doença e suas consequências. “Precisamos dar aos recuperandos acesso a saúde e educação”, completa o adjunto de Administração Penitenciária, Fernando Lopes.



Novembro Azul

A Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) realizou o exame de PSA em diversas unidades.

Os atendimentos sempre são realizados com o auxílio das Secretarias Municipais de Saúde, responsáveis por encaminhar para coleta de sangue os homens dentro do perfil de risco para o câncer de próstata (idade acima de 50 anos ou 40 anos se houvesse histórico de doença na família, pele negra, obesos e sedentários).



Câncer de Próstata

A próstata é uma glândula presente nos homens, localizada abaixo da bexiga e à frente do reto. O câncer pode ser descoberto inicialmente no exame clínico, um toque retal, exame que enfrenta a resistência de muitos homens, combinado com o resultado de um exame no sangue.

Se detectado o tumor, só a biópsia é capaz de confirmar a presença de um câncer. De acordo com o Ministério da Saúde, quando descoberto no início, 90% dos casos de câncer de próstata são curáveis.

O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás do câncer de pele. Na fase inicial, o câncer da próstata não costuma apresentar sintomas. Quando surgem são parecidos com os do crescimento benigno da próstata: dificuldade de urinar e necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou a noite.

Na fase avançada, a doença pode provocar dor nos ossos, problemas para urinar e, quando mais grave, infecção generalizada ou insuficiência renal.

O tratamento vai depender do estágio da doença, e pode ser feito com cirurgia, radioterapia, tratamento hormonal e algumas vezes apenas observação médica.