Áreas rurais, matas, rios, pântanos e lagos fazem parte dos mais de 900 quilômetros da fronteira de Mato Grosso com a Bolívia. São nestes ambientes que criminosos tentam fazer a travessia de produtos ilícitos.

As técnicas para atuar neste cenário foram apresentadas aos 37 participantes do Curso de Policiamento de Fronteira (CPfron). Realizada em Porto Esperidião e Cáceres, a capacitação forma novos policiais para o efetivo do Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron).

Neste domingo (20.11), os alunos iniciaram as aulas de policiamento embarcado. Às margens do rio Paraguai, em Cáceres, os militares conheceram as bases teóricas e práticas do patrulhamento em regiões alagadas, as funções de cada tripulante na embarcação e como atuar na tomada de ambiente as margens do rio.

Em grupo, os alunos seguiram no barco de Grupo Especial de Segurança de Fronteira (Gefron) para simular as técnicas apresentadas. Ao som do apito, cada tripulante se posicionava na proa, popa e bordas da embarcação, fiscalizando a região.

Em outro momento, a simulação mostrou como dominar o terreno às margens do rio. À tarde, os alunos navegaram pelo rio Jauru para aprender as técnicas de tiro embarcado.

“É importante os militares estarem aptos também para atuar de forma repressiva, ostensiva e preventiva nas vias fluviais”, disse o major PM Luiz Marcelo da Silva, professor e coordenador do CPFron.

Patrulhamento Rural

No sábado (19.11), os alunos encerraram as aulas de patrulhamento em ambientes rurais. A disciplina teve inicio no dia 17 de novembro, em Porto Esperidião.

Durante três dias, os alunos tiveram acesso às técnicas de patrulhamento em ambientes rurais, abordagens a edificações e tiros em ação e reação.

As aulas foram ministradas por policiais militares do Batalhão de Operações Especiais (Bope), unidade que se tornou referência nacional em patrulhamento em áreas de mata, especialmente no combate aos assaltos a banco na modalidade "novo cangaço".

Em uma região de mata próxima à rodovia estadual MT-174, o grupo pôde praticar as técnicas transmitidas.

“O ambiente rural é muitas vezes inóspito, insalubre, hostil e perigoso. Os riscos não são apenas relacionados ao oponente, mas também a animais peçonhentos e o mau tempo. Além disso, você não tem possibilidade de comunicação. Ou seja, se um policial é ferido, o socorro é algo muito difícil”, disse um dos instrutores da disciplina e integrante do Bope, major PM Carlos Evane Augusto.

Aluno do curso, o soldado PM Uewerton Marcelo Lima de Oliveira, reconheceu a importância das duas disciplinas.

“Uma ocorrência pode começar em uma mata e seguir para uma região alagada. Tudo ao mesmo tempo. Por isso, é importante estarmos preparados para atuar em todas as áreas”, disse.

CPFron

Ao todo, 37 militares estão sendo capacitados por meio do Curso de Policiamento de Fronteira (CPFron).

Desde o início da capacitação, em 14 de outubro, várias técnicas do policiamento de fronteira foram repassadas, tais como: construção de abrigos improvisados, sobrevivência na mata, georreferenciamento, abordagem policial e confronto armado, entre outros temas.

As aulas continuam nesta segunda-feira (20.11), com instruções de procedimentos de abordagem a embarcações. O encerramento está previsto para o dia 25 de novembro.

Gefron

Criado há 14 anos, o Gefron desempenha atividades de combate a crimes como tráfico de drogas, contrabando e descaminho de bens e valores, evasão de divisas e roubos de veículos.

Os policiais realizam patrulhamentos pelas rodovias, estradas vicinais, operações, barreiras fixas e volantes.

São três postos de fiscalização: Matão (no município de Pontes e Lacerda), Vila Cardoso (em Porto Esperidião), Avião Caído (em Cáceres), além da base do grupamento, em Porto Esperidião.

Os policiais também atuam em parceria nos seis postos fixos do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT) do Corixa, Corixinha, Las Petas, Fortuna, Ponta do Aterro e Marfil.