O secretário de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, Breno Gomes, explica ainda que o Projeto de Revitalização com reforma geral, troca de pavimentos, instalação de academia ao ar livre, acessibilidade com instalação de rampas para portadores de necessidades especiais irão de fato dar outra ambientação aos espaços, bem como à vizinhança.

“A Praça Nhana Santa, aqui no Centro, por exemplo, ficará totalmente diferente do que era e tenho certeza que essas mudanças irão atrair as famílias moradoras do entorno e fazer com que elas próprias contribuam com a sua conservação em conjunto com a administração pública, atuando como fiscais”.